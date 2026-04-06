"На яких підставах?": чоловіка Дорофєєвої звинувачують у виїзді за кордон

Українського ресторатора та чоловіка співачки Наді Дорофєєвої, Михайла Кацуріна, запідозрили у можливому безперешкодному виїзді за кордон під час воєнного стану. Обговорення спалахнуло після допису в Telegram-каналі блогера Богдана Беспалова.

У своєму повідомленні Беспалов поставив риторичне питання про те, як саме Кацуріну вдається залишати територію України "коли захоче", натякнувши, що причиною може бути його статус або зв’язки. Зокрема, блогер іронічно написав, що "білий квиток" ресторатора — це сама Дорофєєва.

Кацурін, ймовірно, виїхав за кордон Фото: Богдан Беспалов

Жодних офіційних підтверджень чи доказів цим твердженням наразі немає. Сам Кацурін або його представники публічно не коментували ці закиди.

Водночас тема виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану залишається чутливою в українському суспільстві, що й спричиняє активне обговорення подібних заяв у соцмережах.

