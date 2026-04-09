Рецепты пасок от бабушек украинских звезд: зачем добавляют жир, цедру и мед

Почти в каждой украинской семье сохраняются уникальные традиции празднования Пасхи, а рецепты куличей часто передаются из рук в руки — из поколения в поколение. Украинские звезды делятся с нами собственным опытом, секретами и воспоминаниями.

12 апреля православные христиане будут праздновать Пасху. Несмотря на то, что далеко не все тщательно готовятся к этому дню, едва ли не в каждой семье есть семейные традиции и обычаи. Фокус поинтересовался, как в этом году будут отмечать праздник украинские звезды, а также спросил о рецепте куличей от их бабушек.

Ирина Адонина

"Моя бабушка всегда пекла кулич на Чистый четверг перед Пасхой. Традиции для семьи — очень важны, поэтому сейчас тоже печем куличи в Чистый четверг или в субботу", — рассказывает Ирина.

Fashion-инфлюенсер также поделилась семейным рецептом паски — от своей бабушки.

Ингредиенты:

мука — 3 кг (обязательно просеять);

молоко — 1 л;

яйца — 10 шт (или 25 желтков);

сливочное масло — 200-250 г (можно заменить на топленый свиной жир — тогда пасха будет более влажной внутри);

масло — 200 г (для рук во время замешивания);

сахар — 1 кг;

дрожжи — 200 г (львовские);

соль — 1 ч. л.;

изюм — 0,5 кг (промыть горячей водой, чтобы стал мягким);

ваниль по вкусу.

Процесс приготовления:

Дрожжи растворить в небольшом количестве теплой воды (100-150 г), добавить 1 столовую ложку сахара. Когда начнут "играть", перелить в большую миску, добавить примерно пол-литра теплого молока и немного муки, чтобы получилась не очень густая опара. Дать ей подойти.

После этого добавить остальное теплое молоко вместе с жиром. Отдельно взбить яйца с сахаром и солью, влить в тесто. Добавить муку и замешивать деревянной ложкой — тесто не должно быть плотным.

Поставить в теплое место. Когда подойдет — добавить изюм или цукаты. Далее очень хорошо вымешивать руками, предварительно смоченными в теплом масле. Снова поставить тесто подходить. Когда поднимется — разложить в формы, заполняя их примерно на треть. Формировать тесто в руках, как шарик, и вкладывать в форму. Формы смазать маслом и присыпать манкой.

Дать тесту в формах подойти почти доверху (больше половины), после чего выпекать в духовке на среднем огне примерно 45 минут.

"Это тот рецепт, который у нас передается вместе с ощущением дома", — отмечает Ирина Адонина.

Елена Кравец

"Мама иногда пекла пасху, а иногда и покупали, как в большинстве семей. Красили яйца и собирались вместе... Просто нормальная, теплая, домашняя история", — делится Елена.

Актриса вспоминает очень интересную традицию.

"В подростковом возрасте Пасху очень ждали и девушки, и парни. Потому что это был, кажется, единственный день, когда можно было абсолютно легально поцеловаться. И в этом была вся интрига праздника", — смеется она.

Ева Коршик

"Выросла в довольно верующей семье, поэтому Великого поста у нас всегда придерживались. Даже когда я была маленькой", — говорит украинский блогер, инфлюенсер и автор YouTube-канала "Okay Eva".

Она рассказала о своих тайнах подготовки к Пасхе.

"Когда мама и бабушка замешивали тесто и оно подходило, то нельзя было громко говорить или ссориться... Для меня до сих пор нет ничего вкуснее, чем те паски из детства. Помню, как мы с мамой их украшали и как сложно было не съесть всю глазурь еще до праздника", — вспоминает Ева.

В ее семье яйца красили в луковой шелухе.

"Для этого надо было пойти в подвал и насобирать шелухи, а потом бабушка варила большую кастрюлю, чтобы приготовить эти коричнево-золотистые яйца", — вспоминает блогерша.

Особый ритуал — освящение куличей.

"Пару раз в жизни я даже выстояла всю ночную службу до утра. Честно, это было очень сложно и, пожалуй, не самое любимое мое воспоминание, но в то же время это часть истории. До сих пор этот день ассоциируется у меня с особой святостью, солнцем, вкусной едой, шашлыками и семьей", — добавляет Коршик.

Алина Пухальская

Звездная сомелье, которая работает с самой большой винной картой в Украине, помнит подобные обычаи, которые царили в ее семье.

"Бабушка ставила тесто и потом время от времени подходила проверить, как оно там подходит, а нам в это время было запрещено громко говорить. Она вообще ничего не взвешивала — всегда делала "на глаз". Но я хорошо помню ее "секреты": много желтков, домашнее масло, живые дрожжи, много сахара и сухофрукты. Потому что пасха, по ее словам, должна быть щедрая. И еще обязательно цедра — чаще всего апельсиновая. Не так, чтобы перебивала весь вкус, а просто давала аромат", — отмечает Алина.

Николь

Молодая певица нового поколения имеет несколько необычный особый секрет.

"Мы едим пасху по-особенному: с творогом и сметаной, сверху добавляем колбаску и посыпаем тертым хреном. Звучит необычно, но это очень вкусно — и это уже наша семейная традиция. Поэтому советую попробовать. Еще мы всегда сами красим яйца, украшаем их и собираем пасхальную корзину накануне", — вспоминает артистка.

Пока идет приготовление, Nicole включает свои треки и поет.

"На этот раз будем слушать мой новый трек "Последний звонок". А после — мы обязательно проводим время вместе: едем куда-то или просто идем гулять всей семьей в хорошее место на природе", — добавляет она.

Екатерина Олос

Украинская актриса, стендаперка и ведущая телевизионных проектов празднует две Пасхи.

"У меня бабушка с дедушкой из Закарпатья, а там празднуют на неделю раньше. И, честно говоря... на Закарпатье не очень вкусная пасха. Боже, простите меня все люди из Закарпатья, но это правда (смеется). Ее готовят без белого глазированного сливок и без сахара. Просто хлебчик в виде кулича. А вот в Полтаве у нас была паска с белым вершочком сверху — он доставался мне", — делится Екатерина.

По ее словам, на Закарпатье принято именно печь куличи, а не покупать в магазине.

"Там так не принято... И это самый лучший процесс в мире. Мы готовили очень много куличей — на всю семью, церкви подарить и друзьям. Где-то три дня просто пекли куличи... Я это обожала — одно из моих самых любимых ощущений перед Пасхой. Но самое смешное, что в том рецепте никогда не было сахара. Вообще! Паски были не сладкие — на вкус почти как хлеб. Но любовь, которую мы закладывали, была слаще сахара", — говорит Олос.

Влада К

"Накануне Пасхи для меня начинается самое любимое время. Мы вместе расписываем писанки. Я всегда очень стараюсь, чтобы они были самые яркие, — с разными цветами и узорами. Это так интересно, потому что каждая писанка получается особенной. А потом мы вместе собираем и украшаем праздничную корзину: помогаю складывать все аккуратно и очень радуюсь, когда она выглядит красивой и праздничной", — рассказывает певица.

Таянна

"Мы празднуем Пасху просто и по-семейному. Вместе пекли куличи, красили пасхальные яйца, делали маленьких хлебных барашков. Это такие очень теплые, почти детские воспоминания, которые я до сих пор берегу. Помню весь этот процесс и сейчас. Запах выпечки дома, суета на кухне, когда все что-то делают вместе, и от этого становится как-то особенно уютно", — делится артистка.

Павел Текучев

Украинский актер театра и кино еще с детства любил наблюдать, как взрослые готовились к празднику, когда вся семья собиралась за одним большим столом.

"Моя бабушка говорила, что тесто "любит тишину и добрые мысли". Главный ее секрет был не столько в ингредиентах, как в процессе. Она добавляла домашние яйца, много желтков — чтобы пасха была насыщенного желтого цвета, настоящее сливочное масло и немного домашнего молока. А еще — обязательно изюм, замоченный заранее", — вспоминает Павел.

Его бабушка всегда просила не шуметь и не ссориться, пока подходит тесто — потому что верила, что от этого зависит, как получится пасха.

"Сейчас, к сожалению, мы уже не печем пасху всей семьей, как раньше. Но традиция собираться вместе за праздничным столом и идти освящать корзину — остается неизменной. Потому что главное в этом празднике — это любовь и тепло, которые передаются из поколения в поколение", — убежден Текучев.

Евгений Синельников

Бывший ведущий тревел-шоу "Орел и решка", режиссер-постановщик и популяризатор украинского контента вспоминает, что в детстве бабушка никогда не записывала рецепт.

"Ее пасха была особенная. Добавляла цедру лимона или апельсина, поэтому вкус получался свежим и необычным. Еще использовала немного меда вместо сахара — так паска дольше оставалась мягкой. Тесто месила руками", — делится Евгений.

Когда он был маленький, тоже пробовал помогать, но не получалось.

"Однако бабушка говорила, что так передается тепло... А перед тем, как ставить в печь, тихонько молилась — это был ее маленький ритуал. Сейчас, к сожалению, мы уже не печем куличи так, как раньше, потому что не всегда хватает времени. Но стараемся все равно собраться всей семьей", — добавляет режиссер.

