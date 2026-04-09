Рецепти пасок від бабусь українських зірок: навіщо додають жир, цедру і мед

Майже у кожній українській родині зберігаються унікальні традиції святкування Великодня, а рецепти пасок часто передаються з рук в руки — з покоління у покоління. Українські зірки діляться з нами власним досвідом, секретами та спогадами.

12 квітня православні християни святкуватимуть Великдень. Попри те, що далеко не всі ретельно готуються до цього дня, чи не у кожній родині є сімейні традиції та звичаї. Фокус поцікавився, як цьогоріч відзначатимуть свято українські зірки, а також запитав про рецепт пасок від їхніх бабусь.

Ірина Адоніна

"Моя бабуся завжди пекла паску на Чистий четвер перед Великоднем. Традиції для родини — дуже важливі, тому зараз теж печемо паски в Чистий четвер або в суботу", — розповідає Ірина.

Ірина Адоніна, fashion-інфлюенсерка Фото: Instagram

Fashion-інфлюенсерка також поділилась сімейним рецептом паски — від своєї бабусі.

Інгредієнти:

борошно — 3 кг (обов’язково просіяти);

молоко — 1 л;

яйця — 10 шт (або 25 жовтків);

вершкове масло — 200–250 г (можна замінити на топлений свинячий жир — тоді паска буде більш вологою всередині);

олія — 200 г (для рук під час замішування);

цукор — 1 кг;

дріжджі — 200 г (львівські);

сіль — 1 ч. л.;

родзинки — 0,5 кг (промити гарячою водою, щоб стали м’якими);

ваніль за смаком.

Процес приготування:

Дріжджі розчинити в невеликій кількості теплої води (100–150 г), додати 1 столову ложку цукру. Коли почнуть "грати", перелити у велику миску, додати приблизно пів літра теплого молока і трохи борошна, щоб вийшла не дуже густа опара. Дати їй підійти.

Після цього додати решту теплого молока разом із жиром. Окремо збити яйця з цукром і сіллю, влити до тіста. Додати борошно і замішувати дерев’яною ложкою — тісто не має бути щільним.

Важливо

Як пофарбувати яйця у зелений, рожевий, жовтий та інші кольори — без краплі хімії

Поставити в тепле місце. Коли підійде — додати родзинки або цукати. Далі дуже добре вимішувати руками, попередньо змоченими в теплій олії. Знову поставити тісто підходити. Коли підніметься — розкласти у форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Формувати тісто в руках, як кульку, і вкладати у форму. Форми змастити олією і присипати манкою.

Дати тісту у формах підійти майже доверху (більше половини), після чого випікати в духовці на середньому вогні приблизно 45 хвилин.

"Це той рецепт, який у нас передається разом із відчуттям дому", — зазначає Ірина Адоніна.

Олена Кравець

"Мама іноді пекла паску, а іноді й купували, як у більшості сімей. Фарбували яйця і збиралися разом… Просто нормальна, тепла, домашня історія", — ділиться Олена.

Акторка Олена Кравець Фото: Instagram/ lennykravets

Акторка пригадує дуже цікаву традицію.

"У підлітковому віці Великдень дуже чекали і дівчата, і хлопці. Бо це був, здається, єдиний день, коли можна було абсолютно легально поцілуватися. І в цьому була вся інтрига свята", — сміється вона.

Єва Коршик

"Виросла в доволі віруючій сім’ї, тому Великого посту у нас завжди дотримувалися. Навіть коли я була маленькою", — каже українська блогерка, інфлюенсерка та авторка YouTube-каналу "Okay Eva".

Вона розповіла про свої таємниці підготовки до Великодня.

"Коли мама і бабуся замішували тісто й воно підходило, то не можна було голосно говорити чи сваритися… Для мене досі немає нічого смачнішого, ніж ті паски з дитинства. Пам’ятаю, як ми з мамою їх прикрашали і як складно було не з’їсти всю глазур ще до свята", — пригадує Єва.

Інфлюенсерка Єва Коршик Фото: Instagram

У її родині яйця фарбували в цибулевому лушпинні.

"Для цього треба було піти в підвал і назбирати лушпиння, а потім бабуся варила велику каструлю, щоб приготувати ці коричнево-золотисті яйця", — згадує блогерка.

Особливий ритуал — освячення пасок.

"Пару разів у житті я навіть вистояла всю нічну службу до ранку. Чесно, це було дуже складно і, мабуть, не найулюбленіший мій спогад, але водночас це частина історії. Досі цей день асоціюється у мене з особливою святістю, сонцем, смачною їжею, шашликами та родиною", — додає Коршик.

Аліна Пухальська

Зіркова сомельє, яка працює з найбільшою винною картою в Україні, пам’ятає подібні звичаї, які панували в її сім’ї.

Аліна Пухальська, зіркова сомельє Фото: Instagram

"Бабуся ставила тісто і потім час від часу підходила перевірити, як воно там підходить, а нам у цей час було заборонено голосно говорити. Вона взагалі нічого не зважувала — завжди робила "на око". Але я добре пам’ятаю її "секрети": багато жовтків, домашнє масло, живі дріжджі, багато цукру і сухофрукти. Бо паска, за її словами, має бути щедра. І ще обов’язково цедра — найчастіше апельсинова. Не так, щоб перебивала весь смак, а просто давала аромат", — зазначає Аліна.

Nicole

Молода співачка нового покоління має дещо незвичний особливий секрет.

"Ми їмо паску по-особливому: з творогом і сметаною, зверху додаємо ковбаску і посипаємо тертим хріном. Звучить незвично, але це дуже смачно — і це вже наша сімейна традиція. Тому раджу скуштувати. Ще ми завжди самі фарбуємо яєчка, прикрашаємо їх і збираємо великодній кошик напередодні", — пригадує артистка.

Співачка Nicole з мамою Фото: Instagram

Поки йде приготування, Nicole вмикає свої треки і співає.

"Цього разу будемо слухати мій новий трек "Останній дзвоник". А після — ми обов’язково проводимо час разом: їдемо кудись або просто йдемо гуляти всією сім’єю в гарне місце на природі", — додає вона.

Катерина Олос

Українська акторка, стендаперка та ведуча телевізійних проєктів святкує два Великодні.

"У мене бабуся з дідусем із Закарпаття, а там святкують на тиждень раніше. І, чесно кажучи… на Закарпатті не дуже смачна паска. Боже, вибачте мене всі люди із Закарпаття, але це правда (сміється). Її готують без білого глазурованого вершочка і без цукру. Просто хлібчик у вигляді паски. А ось в Полтаві у нас була паска з білим вершочком зверху — він діставався мені", — ділиться Катерина.

Катерина Олос святкує два Великодні Фото: Instagram

За її словами, на Закарпатті прийнято саме пекти паски, а не купувати у магазині.

"Там так не прийнято… І це найкращий процес в світі. Ми готували дуже багато пасок — на всю сім’ю, церкві подарувати і друзям. Десь три дні просто пекли паски… Я це обожнювала — одне з моїх найулюбленіших відчуттів перед Великоднем. Але найсмішніше, що в тому рецепті ніколи не було цукру. Взагалі! Паски були не солодкі – на смак майже як хліб. Але любов, яку ми закладали, була солодшою за цукор", — каже Олос.

Vlada K

"Напередодні Великодня для мене починається найулюбленіший час. Ми разом розписуємо писанки. Я завжди дуже стараюся, щоб вони були найяскравіші, — з різними кольорами і візерунками. Це так цікаво, бо кожна писанка виходить особливою. А потім ми разом збираємо і прикрашаємо святковий кошик: допомагаю складати все акуратно і дуже радію, коли він виглядає красивим і святковим", — розповідає співачка.

Розповідає співачка Vlada K Фото: Instagram

Tayanna

"Ми святкуємо Великдень просто і по-сімейному. Разом пекли паски, фарбували крашанки, робили маленьких хлібних баранчиків. Це такі дуже теплі, майже дитячі спогади, які я досі бережу. Пам’ятаю увесь цей процес і нині. Запах випічки вдома, метушня на кухні, коли всі щось роблять разом, і від цього стає якось особливо затишно", — ділиться артистка.

Співачка Tayanna Фото: Facebook | Tatyana Reshetnyak

Павло Текучев

Український актор театру та кіно ще з дитинства любив спостерігати, як дорослі готувались до свята, коли вся сім’я збиралась за одним великим столом.

"Моя бабуся казала, що тісто "любить тишу і добрі думки". Головний її секрет був не стільки в інгредієнтах, як у процесі. Вона додавала домашні яйця, багато жовтків — щоб паска була насиченого жовтого кольору, справжнє вершкове масло і трохи домашнього молока. А ще — обов’язково родзинки, замочені заздалегідь", — пригадує Павло.

Український актор Павло Текучев Фото: Instagram

Його бабуся завжди просила не шуміти й не сваритися, поки підходить тісто — бо вірила, що від цього залежить, як вийде паска.

"Зараз, на жаль, ми вже не печемо паску всією сім’єю, як раніше. Але традиція збиратися разом за святковим столом і йти освячувати кошик — залишається незмінною. Бо головне у цьому святі — це любов і тепло, які передаються з покоління в покоління", — переконаний Текучев.

Євген Синельников

Колишній ведучий тревел-шоу "Орел і решка", режисер-постановник та популяризатор українського контенту пригадує, що в дитинстві бабуся ніколи не записувала рецепт.

"Її паска була особлива. Додавала цедру лимона або апельсина, тому смак виходив свіжим і незвичним. Ще використовувала трохи меду замість цукру — так паска довше залишалася м’якою. Тісто місила руками", — ділиться Євген.

Євген Синельников з родиною Фото: Instagram

Коли він був маленький, теж пробував допомагати, але не виходило.

"Однак бабуся казала, що так передається тепло… А перед тим, як ставити в піч, тихенько молилася — це був її маленький ритуал. Зараз, на жаль, ми вже не печемо паски так, як раніше, бо не завжди вистачає часу. Але стараємося все одно зібратися всією сім’єю", — додає режисер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Рецепти паски — "лінивої", золотої та вологої з різних куточків України. Попри те, що деякі інгредієнти відрізняються, випічка завжди виходить дуже смачною — запашною, вологою та текстурною.

Крім того, напередодні Великодніх свят ми продовжуємо знайомити вас зі смачними рецептами випічки. Приміром, зверніть увагу на грузинську паску — ніжну та пухку, яка довго залишається свіжою. Секретами її приготування поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Фудблогерка @nelly.cooking запропонувала до Великодня кілька рецептів смачних сирних пасок без випікання. Для цього знадобиться всього кілька інгредієнтів, які є на кухні в кожної господині чи господаря.