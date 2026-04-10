Покупать ничего не надо: как избавиться от "старого" запаха в холодильнике

Несколько простых бытовых средств просто незаменимы для ухода за холодильником. Так можно поддерживать свежесть между тщательными уборками.

Знатоки советуют: чтобы избавиться от стойких запахов в холодильнике, можно оставить там на неделю нарезанный лимон. Еще один способ — протереть полки тряпкой, смоченной в лимонном соке. О других простых трюках, — читайте в материале Фокуса.

По данным издания Southern Living, сухая пищевая сода — одно из самых популярных средств для борьбы с запахами. Также рекомендуют поставить внутри открытую емкость с углем, который поможет поглотить запахи или же оставить миску с кофейными зернами или кофейной гущей.

Хозяева используют лимон и соду для очистки холодильника Фото: Unplash

Некоторые люди также используют на срок до 24 часов ватный тампон, смоченный в ванильном экстракте. Но ни один из этих лайфхаков не поможет, если предварительно не выбросить испорченные продукты и заплесневелые блюда и не протереть поверхности.

После уборки дверцу холодильника следует оставить открытой примерно на 20 минут для проветривания. Не стоит использовать отбеливатель или другие агрессивные химические средства.

