Купувати нічого не треба: як позбутися "старого" запаху в холодильнику

Кілька простих побутових засобів просто незамінні для догляду за холодильником. Так можна підтримувати свіжість між ретельними прибираннями.

Знавці радять: щоб позбутися стійких запахів у холодильнику, можна залишити там на тиждень нарізаний лимон. Ще один спосіб — протерти полиці ганчіркою, змоченою в лимонному соці. Про інші прості трюки, — читайте у матеріалі Фокусу.

За даними видання Southern Living, суха харчова сода — один з найпопулярніших засобів для боротьби із запахами. Також рекомендують поставити всередині відкриту ємність з вугіллям, яке допоможе поглинути запахи або ж залишити миску з кавовими зернами чи кавовою гущею.

Господарі використовують лимон та соду для очищення холодильника Фото: Unplash

Деякі люди також використовують на строк до 24 годин ватний тампон, змочений у ванільному екстракті. Але жоден з цих лайфхаків не допоможе, якщо попередньо не викинути зіпсовані продукти та запліснявілі страви та не протерти поверхні.

Після прибирання дверцята холодильника слід залишити відкритими приблизно на 20 хвилин для провітрювання. Не варто використовувати відбілювач або інші агресивні хімічні засоби.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Проблема неприємного запаху з пральної машини турбує багатьох власників побутової техніки. Тепле та вологе середовище є ідеальним місцем для розмноження цвілі та бактерій. Щоб цього уникнути, потрібно додай раз на місяць використовувати певний режим прання.

Мільйони людей щодня користуються рушниками, навіть не підозрюючи, що проста смужка вздовж краю — це не просто прикраса. У неї є цілком конкретна функція, а в готелях вона й поготів рятує персонал від хаосу.

Лорен Пріс із Великої Британії поділилася у соціальних мережах хитрістю, як сушити білизну всього за ніч навіть у холодні місяці, щоб позбавитися від вологи та цвілі.