Не для краси: для чого насправді потрібні смужки на рушниках (фото)
Мільйони людей щодня користуються рушниками, навіть не підозрюючи, що проста смужка вздовж краю — це не просто прикраса. У неї є цілком конкретна функція, а в готелях вона й поготів рятує персонал від хаосу.
Тканинна смужка, яку можна побачити вздовж краю майже будь-якого махрового рушника, давно сприймається як суто декоративний елемент. Однак виявляється, що у неї є практичне призначення, пише Good Housekeeping.
Ця деталь називається бордюром Доббі: він зміцнює край рушника, не дає тканині розповзатися з часом і допомагає виробу зберігати форму після багаторазових прань. Рушники без такого бордюру, за оцінками фахівців, зношуються значно швидше.
Колишній працівник готелю поділився в мережі деталлю, яка його самого свого часу приголомшила: кількість смужок на рушнику вказує на його розмір. Коли білизна складена в стопки і розібрати, де банний рушник, а де для рук, майже неможливо, персонал просто рахує смужки. Швидко, без зайвих рухів.
Виробники давно використовують цю систему, але для більшості покупців вона залишається непомітною.
