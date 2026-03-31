Не для красоты: для чего на самом деле нужны полоски на полотенцах (фото)

Миллионы людей ежедневно пользуются полотенцами, даже не подозревая, что простая полоска вдоль края — это не просто украшение. У нее есть вполне конкретная функция, а в отелях она и подавно спасает персонал от хаоса.

Тканевая полоска, которую можно увидеть вдоль края почти любого махрового полотенца, давно воспринимается как сугубо декоративный элемент. Однако оказывается, что у нее есть практическое назначение, пишет Good Housekeeping.

Эта деталь называется бордюром Добби: он укрепляет край полотенца, не дает ткани расползаться со временем и помогает изделию сохранять форму после многократных стирок. Полотенца без такого бордюра, по оценкам специалистов, изнашиваются значительно быстрее.

Бывший работник отеля поделился в сети деталью, которая его самого в свое время ошеломила: количество полосок на полотенце указывает на его размер. Когда белье сложено в стопки и разобрать, где банное полотенце, а где для рук, почти невозможно, персонал просто считает полоски. Быстро, без лишних движений.

Полоски на банных полотенцах имеют практическую функцию Фото: Pixels

Производители давно используют эту систему, но для большинства покупателей она остается незаметной.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анжела Керр рассказала, как сократить свои счета за электроэнергию и отопление этой зимой с помощью простого трюка. Для этого нужны дешевые материалы и несколько минут времени.

Молодая женщина, которая ведет собственный блог о выращивании растений в теплице и домашнее хозяйство, поделилась интересным лайфхаком. Как оказалось, она закатывает куриные яйца на зиму.

Проблема неприятного запаха из стиральной машины беспокоит многих владельцев бытовой техники. Как объясняют специалисты, теплая и влажная среда является идеальным местом для размножения плесени и бактерий. Чтобы этого избежать, нужно добавляй раз в месяц использовать определенный режим стирки.