С трудом ходит: неузнаваемую Пугачеву заметили без мужа и детей (фото)

76-летнюю Аллу Пугачеву засняли на видео во время прогулки в Лимассоле. Певица довольно медленно ходит, вероятно, из-за ухудшения здоровья. Ее семья сейчас находится за океаном.

Блогерша Элина Кузнецова сняла видео, на котором можно увидеть Аллу Пугачеву, которая медленно гуляет по городу в одиночестве — без мужа Максима Галкина и детей, Гарри и Лизы, которые сейчас отдыхают в США. Несмотря на усталость, артистка не отказала в селфи дочери блогерши, которая подбежала к ней. Кадры появились в Instagram.

Пользователи сети в комментариях оставляют много положительных отзывов и делают комплименты: "Как она хороша! Прекрасно выглядит", "Молодцы! Обе красавицы!", "Кайф", "Легенда".

Алла Пугачева на Кипре Фото: Instagram

Ранее певицу уже замечали, когда она передвигалась по улице с палкой. Вероятно, в последнее время ее здоровье заметно ухудшилось, что подтверждают и близкие.

Відео дня

Семья Пугачевой сейчас за океаном. 49-летний Галкин улетел с детьми на каникулы в США.

Максим Галкин с сыном Гарри Фото: Instagram

Бывший ведущий и комик поделился фотографиями из Нью-Йорка в своем личном блоге: дочь Лиза позировала наедине, а Гарри сфотографировался с отцом на улице.

Напомним, ранее Фокус писал:

Если российский "суд" признает 76-летнюю Пугачеву виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Певица появилась в резонансных документах, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Кроме того, Максим Галкин разместил в социальных сетях новые фотографии своей жены: она редко делится своими фото, поэтому эти кадры вызвали бурные обсуждения.