Насилу ходить: невпізнанну Пугачову помітили без чоловіка і дітей (фото)

76-річну Аллу Пугачову зняли на відео під час прогулянки в Лімасолі. Співачка досить повільно ходить, ймовірно, через погіршення здоров’я. Її родина зараз перебуває за океаном.

Блогерка Еліна Кузнєцова зняла відео, на якому можна побачити Аллу Пугачову, яка повільно гуляє містом в самотності — без чоловіка Максима Галкіна і дітей, Гаррі та Лізи, які зараз відпочивають у США. Попри втому, артистка не відмовила у селфі дочці блогерки, яка підбігла до неї. Кадри з’явилися в Instagram.

Користувачі мережі у коментарях залишають багато позитивних відгуків та роблять компліменти: "Як вона гарна! Чудово виглядає", "Молодці! Обидві красуні!", "Кайф", "Легенда".

Алла Пугачова на Кіпрі Фото: Instagram

Раніше співачку вже помічали, коли вона пересувалася вулицею з палицею. Ймовірно, останнім часом її здоров’я помітно погіршилося, що підтверджують і близькі.

Відео дня

Родина Пугачової зараз за океаном. 49-річний Галкін полетів із дітьми на канікули до США.

Максим Галкін з сином Гаррі Фото: Instagram

Колишній ведучий та комік поділився фотографіями з Нью-Йорка у своєму особистому блозі: донечка Ліза позувала наодинці, а Гаррі сфотографувався з батьком на вулиці.

