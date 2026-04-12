Их обожали миллионы, а теперь забыли: блогер показал заброшенные могилы известных украинцев (фото)

Украинский блогер и исследователь кладбищ Владислав Тимошенко показал заброшенные могилы выдающихся украинских деятелей на Байковом кладбище в Киеве.

С годами за могилами перестали ухаживать, поэтому они даже частично разрушились. Мини-экскурсию по кладбищу Тимошенко провел на своем YouTube-канале.

Как выглядят могилы выдающихся украинцев

"Существует философская гипотеза о том, что человек умирает трижды: когда останавливается его сердце, когда исчезает его могила, когда исчезает память о нем", — начал Владислав.

Олесь Швачко

Первой могилой блогер показал последний покой кинорежиссера Олеся Филимоновича Швачко, который ушел в мир иной в 1988 году.

Он был кинорежиссером школы Александра Довженко, снял ряд культовых проектов, в частности фильм-спектакль "Мартын Боруля".

На могиле Швачко установлен памятник, на верхней части которого размещен качественный барельеф, по словам Владислава, с изображением лица деятеля. Впрочем, скульптура покрыта пятнами и мусором: там, судя по всему, никто не убирал давно, а краска на заборе сильно облупилась.

Могила Олеся Швачко Фото: YouTube

Ефим Зоря

Зоря был выдающимся украинским писателем, писал произведения о жизни железнодорожников (например "Депо", "В железной паутине").

В 2026 году могила выдающегося деятеля покрыта слоем мха, а бюст, возле которого лежат "тетрадь и карандаш", покрылся плесенью и сильно потрескался.

Могила Ефима Зори Фото: YouTube

Михаил Покотило

Народный артист Украины Михаил Покотило стал звездой театра и кино. Артист играл в ряде известных спектаклей, а затем появился на экранах в картине "Шельменко-денщик" и др.

Сейчас его могила довольно запущена. Возле памятника Покотилу лежат сухие листья, а забор оплетают ветви деревьев.

Могила Михаила Покотило Фото: YouTube

Юрий Кипоренко-Доманский

Мужчина был оперным певцом, чей голос описывали как "героический тенор". Юрий выходил на сцену в течение 43 лет, работал с Марией Заньковецкой и не только.

Сейчас же вокруг могилы Кипоренко-Доманского валяются пластиковые бутылки и сухие ветки. Хотя там и висит табличка "Охраняется союзом театральных деятелей Украины", там явно давно не убирали.

Могила Кипоренко-Доманского Фото: YouTube

Владимир Дранишников

Дранишников был известным дирижером и пианистом. В его честь поставили один из лучших монументов Байкового кладбища, на который часто водят экскурсии. Барельеф с чертами его лица, колонны, ограждающие тетрадь с нотами.

Впрочем, в 2026 году могила пианиста находится в запущенном состоянии: с верхней части памятника даже упала амфора, горшки заросли сорняками, растет мох.

Могила Дранишникова Фото: YouTube

Лидия Чернышова

Чернышова — народная артистка, звезда балета. Она внесла значительный вклад в развитие народного танца, руководила балетными коллективами в Украине и Казахстане.

На могиле женщины в Киеве установили бюст, где танцовщица держит букет цветов, но пока он покрыт пятнами.

Могила Лидии Чернышевой Фото: YouTube

Анна Борисоглебская

Борисоглебская получила славу одной из лучших актрис театра и немого кино. Женщина воплощала на сцене различные роли, а также была одной из организаторов Первого Государственного украинского театра им.

Сейчас ее могила совершенно заброшена. Памятник покрыт грязью, забор поржавел и едва не рассыпается от коррозии.

Могила Анны Борисоглебской Фото: YouTube

