Їх обожнювали мільйони, а тепер забули: блогер показав занедбані могили відомих українців (фото)

Український блогер та дослідник кладовищ Владислав Тимошенко показав занедбані могили видатних українських діячів на Байковому цвинтарі в Києві.

З роками за могилами перестали доглядати, тому вони навіть частково зруйнувалися. Мініекскурсію цвинтарем Тимошенко провів на своєму YouTube-каналі.

Як виглядають могили видатних українців

"Існує філософська гіпотеза про те, що людина помирає тричі: коли зупиняється її серце, коли зникає її могила, коли зникає памʼять про неї", — почав Владислав.

Олесь Швачко

Першою могилою блогер показав останній спочинок кінорежисера Олеся Филимоновича Швачка, який пішов у світ інший у 1988 році.

Він був кінорежисером школи Олександра Довженка, зняв низку культових проєктів, зокрема фільм-спектакль "Мартин Боруля".

На могилі Швачка встановлено пам'ятник, на верхній частині якого розміщено якісний барельєф, за словами Владислава, із зображенням обличчя діяча. Втім, скульптура вкрита плямами та сміттям: там, судячи з усього, ніхто не прибирав давно, а фарба на паркані сильно полущилася.

Могила Олеся Швачка Фото: YouTube

Юхим Зоря

Зоря був видатним українським письменником, писав твори про життя залізничників (наприклад "Депо", "У залізному павутинні").

У 2026 році могила видатного діяча покрита шаром моху, а погруддя, біля якого лежать "зошит та олівець", покрилося пліснявою та сильно потріскалося.

Могила Юхима Зорі Фото: YouTube

Михайло Покотило

Народний артист України Михайло Покотило став зіркою театру та кіно. Артист грав у низці відомих вистав, а згодом зʼявився на екранах у картині "Шельменко-денщик" тощо.

Наразі його могила доволі занедбана. Біля пам'ятника Покотилу лежить сухе листя, а паркан обплітають гілки дерев.

Могила Михайла Покотила Фото: YouTube

Юрій Кипоренко-Доманський

Чоловік був оперним співаком, чий голос описували як "героїчний тенор". Юрій виходив на сцену протягом 43 років, працював з Марією Заньковецькою і не тільки.

Наразі ж навколо могили Кипоренка-Доманського валяються пластикові пляшки та сухі гілки. Хоч там і висить табличка "Охороняється спілкою театральних діячів України", там явно давно не прибирали.

Могила Кипоренка-Доманського Фото: YouTube

Володимир Дранишников

Дранишников був відомим диригентом та піаністом. На його честь поставили один з найкравіших монументів Байкового цвинтаря, на який часто водять екскурсії. Барельєф з рисами його лиця, колони, що огорожують зошит з нотами.

Втім, у 2026 році могила піаніста перебуває в занедбаному стані: з верхньої частими памʼятника навіть впала амфора, горщики заросли бур'янами, росте мох.

Могила Дранишникова Фото: YouTube

Лідія Чернишова

Чернишова — народна артистка, зірка балету. Вона зробила значний внесок у розвиток народного танцю, керувала балетними колективами в Україні та Казахстані.

На могилі жінки в Києві встановили погруддя, де танцівниця тримає букет квітів, але наразі воно вкрите плямами.

Могила Лідії Чернишової Фото: YouTube

Ганна Борисоглібська

Борисоглібська здобула славу однієї з найкращих актрис театру та німого кіно. Жінка втілювала на сцені різні ролі, а також була однією з організаторок Першого Державного українського театру ім. Т. Шевченка.

Наразі її могила геть занедбана. Пам'ятник вкритий брудом, паркан поржавів і ледь не розсипається від корозії.

Могила Ганни Борисоглібської Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український блогер Влад Тимошенко показав сліди відьми на могилі.

У мережі активно обговорюють памʼятник української легендарної акторки та телеведучої Руслани Писанки, яка пішла з життя у 2022 році через рак.

Крім того, український блогер Владислав Тимошенко привернув увагу громадськості до проблеми занедбаних могил видатних українців. Зокрема, він показав, у якому стані могила дитячої письменниці Наталії Забіли.