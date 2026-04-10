Известный певец, который опозорился из-за шапки с гербом РФ, показался с трезубцем (фото)

Английский певец Джеймс Блант неожиданно показался в головном уборе с украинским государственным символом — трезубцем.

Автор хита You're Beautiful ранее оказался в центре скандала из-за фото в шапке с гербом России. А теперь в соцсетях делится кадром, на который снова отреагировали украинцы.

Джеймс Блант показался с гербом Украины

"Получил новую шапку", — написал певец.

Блант не добавил никаких подробностей, откуда у него взялась эта шапка, а предыдущий пост с головным убором с гербом РФ до сих пор есть в его профиле.

Что писали в комментариях украинцы:

"Наш казак".

"Эта шапка подходит тебе гораздо больше, чем предыдущая".

"Кажется, что ты сейчас пытаешься всем угодить".

"Но надо выбрать одну сторону. Быть фаном одновременно России и Украины — это не работает".

"Слава Украине".

А россияне писали, что это "не поможет", потому что "они тебя уже прокляли", имея в виду украинцев.

Кто такой Джеймс Блант

Джеймс Блант известен мировыми хитами You're Beautiful и Goodbye My Lover. Кроме музыкальной карьеры, он имеет военный опыт — служил разведчиком в британской армии и участвовал в миссии НАТО во время войны в Косово 1999 года.

