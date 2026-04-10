Відомий співак, який зганьбився через шапку з гербом РФ, показався з тризубом (фото)

Англійський співак Джеймс Блант несподівано показався в головному уборі з українським державним символом — тризубом.

Автор хіта You’re Beautiful раніше опинився в центрі скандалу через фото в шапці з гербом Росії. А тепер у соцмережах ділиться кадром, на який знову відреагували українці.

Джеймс Блант показався з гербом України

"Отримав нову шапку", — написав співак.

Блант не додав ніяких подробиць, звідки в нього взялася ця шапка, а попередній допис з головним убором з гербом РФ досі є в його профілі.

Що писали в коментарях українці:

"Наш козак".

"Ця шапка личить тобі набагато більше, ніж попередня".

"Здається, що ти зараз намагаєшся всім догодити".

"Але треба обрати один бік. Бути фаном одночасно Росії та України — це не працює".

"Слава Україні".

А росіяни писали, що це "не допоможе", бо "вони тебе вже прокляли", маючи на увазі українців.

Хто такий Джеймс Блант

Джеймс Блант відомий світовими хітами You’re Beautiful та Goodbye My Lover. Окрім музичної кар’єри, він має військовий досвід — служив розвідником у британській армії та брав участь у місії НАТО під час війни в Косові 1999 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Актор та режисер Шон Пенн отримав незвичайний "Оскар" в Україні.

Англійська співачка Charli XCX (Шарлотта Емма Ейчісон) відреагувала на скандал довкола вечірки в Берліні, яку організувала росіянка.

Крім того, легендарний музикант Ленні Кравіц опинився в центрі критики через свою появу в компанії росіян під час повномасштабної війни Росії проти України.