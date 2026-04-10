Украинка рассказала, почему покупает старые квартиры без ремонта: "Выгодная инвестиция" (фото)

Украинка по имени Наталья Петрик купила старую квартиру в Днепре за 14 500 долларов. Недвижимость еще не окупилась, но уже ежемесячно приносит доход.

Женщина купила квартиру в Днепре

Одну из квартир она приобрела в 2024 году.

"Зачем мы покупаем эти треш-квартиры? Ответ прост: это выгодная инвестиция. Например, вот эту мы приобрели за 14 500 долларов. Плюс, риелторская тысяча долларов. Ремонт и мебель — еще 10 тысяч долларов. Итого — 25 500", — рассказала женщина.

Сейчас квартира сдается ежемесячно за 18 тысяч гривен (около 430 долларов).

Квартира в Днепре Фото: Instagram

Квартира в Днепре Фото: Instagram

Квартира в Днепре Фото: Instagram

Квартира после ремонта Фото: Instagram

"То есть полная окупаемость будет 5 лет. После этого она будет давать стабильно просто пассивный доход. И даже если ее сдать долгосрочно, это уже будет гарантированная пенсия независимо от государства", — говорит украинка.

Ванна до ремонта Фото: Instagram

Ванная после ремонта Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

"Квартира, которая стоила 15к$, сдается за 18? Кого-то тут хотят на... ок, за такую цену можно купить убитую однушку где-то в провинции или в условном прифронтовом Харькове, но сдавать ее также будете тысяч за 8-10 максимум".

"А как же налоги 23%?".

"А что на счет амортизации, недвижимость не вечная (если это не новострой) + непредвиденные случаи по типу "затопили" и все такое? Или в планах продать через 10 лет и покупать другую?".

"Квартира хорошая, большая кухня, окна мне понравились. Жаль, что паркет не оставили, наверное, дорого реставрировать".

