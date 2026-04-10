Українка розповіла, чому купує старі квартири без ремонту: "Вигідна інвестиція" (фото)

Українка на імʼя Наталія Петрик купила стару квартиру в Дніпрі за 14 500 доларів. Нерухомість ще не окупилася, але вже щомісяця приносить дохід.

Фінансовими планами жінка ділиться в Instagram (nataliapetrik_1982).

Жінка купила квартиру в Дніпрі

Одну з квартир вона придбала у 2024 році.

"Навіщо ми купуємо ці треш-квартири? Відповідь проста: це вигідна інвестиція. Наприклад, ось цю ми придбали за 14 500 доларів. Плюс, рієлторська тисяча доларів. Ремонт і меблі — ще 10 тисяч доларів. Разом — 25 500", — розповіла жінка.

Наразі квартира здається щомісяця за 18 тисяч гривень (близько 430 доларів).

"Тобто повна окупність буде 5 років. Після цього вона буде давати стабільно просто пасивний дохід. І навіть якщо її здати довгостроково, це вже буде гарантована пенсія незалежно від держави", — каже українка.

Реакція мережі

У коментарях українці подискутували щодо почутого:

"Квартира, яка коштувала 15к$, здається за 18? Когось тут хочуть на.. ок, за таку ціну можна купити вбиту однушку десь в провінції або в умовному прифронтовому Харкові, але здавати її також будете тисяч за 8-10 максимум".

"А як же податки 23%?".

"А що на рахунок амортизації, нерухомість не вічна (якщо це не новострой) + непередбачені випадки по типу "затопили" і все таке? Чи в планах продати через 10 років і купути іншу?".

"Квартира гарна. Велика кухня, вікна мені сподобались. Шкода, що паркет не залишили, непевно, дорого реставрувати".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ліза, яка живе у Києві, купила хату в селі, щоб мати затишний прихисток в часи глобальної нестабільності.

Жінка, яку звуть Анна, вирішила кардинально змінити своє життя й оселитися за містом. Вона знайшла покинутий будинок, який коштував всього 30 тисяч гривень, і розпочала там капітальний ремонт.

Крім того, Марія разом зі своїм чоловіком придбали занедбаний будинок із земельною ділянкою у Сарнах, що на Рівненщині. Втім, вони вирішили його знести та звести новий.