Українка розповіла, чому купує старі квартири без ремонту: "Вигідна інвестиція" (фото)
Українка на імʼя Наталія Петрик купила стару квартиру в Дніпрі за 14 500 доларів. Нерухомість ще не окупилася, але вже щомісяця приносить дохід.
Фінансовими планами жінка ділиться в Instagram (nataliapetrik_1982).
Жінка купила квартиру в Дніпрі
Одну з квартир вона придбала у 2024 році.
"Навіщо ми купуємо ці треш-квартири? Відповідь проста: це вигідна інвестиція. Наприклад, ось цю ми придбали за 14 500 доларів. Плюс, рієлторська тисяча доларів. Ремонт і меблі — ще 10 тисяч доларів. Разом — 25 500", — розповіла жінка.
Наразі квартира здається щомісяця за 18 тисяч гривень (близько 430 доларів).
"Тобто повна окупність буде 5 років. Після цього вона буде давати стабільно просто пасивний дохід. І навіть якщо її здати довгостроково, це вже буде гарантована пенсія незалежно від держави", — каже українка.
Реакція мережі
У коментарях українці подискутували щодо почутого:
- "Квартира, яка коштувала 15к$, здається за 18? Когось тут хочуть на.. ок, за таку ціну можна купити вбиту однушку десь в провінції або в умовному прифронтовому Харкові, але здавати її також будете тисяч за 8-10 максимум".
- "А як же податки 23%?".
- "А що на рахунок амортизації, нерухомість не вічна (якщо це не новострой) + непередбачені випадки по типу "затопили" і все таке? Чи в планах продати через 10 років і купути іншу?".
- "Квартира гарна. Велика кухня, вікна мені сподобались. Шкода, що паркет не залишили, непевно, дорого реставрувати".
