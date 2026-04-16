В США это стоит тысячи долларов: ирландец удивлен увиденным в Украине (фото)

Кейлан Робертсон | Фото: Instagram

Ирландский журналист Кейлан Робертсон рассказал, что его поразило в Украине. Именно во время большой войны иностранец перебрался в столицу и даже встретил здесь свою любовь.

Робертсон пришел на интервью к Маричке Падалко, которая спросила у своего гостя, что стало для него самым большим открытием.

Что ирландца поразило в Украине

"Это трудно описать. Это о том, что я увидел. Люди продолжают любить друг друга. Живая, красивая культура. Я приехал сюда на День святого Валентина 2023 года. Вышел с вокзала и ожидал увидеть подавленных людей, злость, отчаяние, разрушение и хаос. Вместо этого увидел женщин, которые продавали цветы перед мешками с песком, увидел людей, которые держатся за руки. Я спрашивал их на камеру: "Почему вы до сих пор празднуете любовь в такое время?" И люди отвечали дословно: "Потому что любовь — это победа, это наша сила, это то, за что мы боремся. И тогда я осознал главное: это не просто война за территорию, это страна с достоинством, с уважением к себе, люди, которые знают, кто они есть", — отметил Кейлан.

По словам журналиста, здесь люди дышат свободой.

Интересно, что Кейлан Робертсон даже здесь женился. Своего избранника он встретил в 2024, а через год они сыграли свадьбу.

"Украинцы вообще любят все с большим вниманием и страстью. Все на очень высоком уровне", — прокомментировал иностранец украинский сервис.

Также ранее Кейлан обобщал постсоветское пространство, которое представлял серым и закрытым.

"А оказалось все наоборот. Именно поэтому я чувствую себя здесь свободно и счастливо", — говорит ирландец.

Стереотипы об Украине

"Многие вещи меня реально удивили. Например, насколько люди здесь заботятся о порядке — в доме, в пространстве, во всем. Это делается гораздо лучше, чем в Лондоне или Ирландии. В Британии люди ходят в обуви дома, не вешают одежду как следует, а здесь в каждом ресторане есть место для сумки, в каждом доме где оставить обувь. Это о культуре", — считает Кейлан.

Журналист говорит, что в целом есть стереотип, что страна в войне не функциональна.

"Медицина. Это было для меня большое открытие. Я раньше думал, а что будет, если я здесь заболею или получу ранение. Как я получу помощь? Но очень быстро понял: медицина в Украине одна из лучших в мире. Возможно, на уровне Южной Кореи. Запись к врачу за минуты. Врачи реально заботятся о тебе. Если один не может помочь, направляют к другому специалисту. В США это может стоить десятки тысяч долларов и тебе наклеят пластырь. В Лондоне система формально бесплатная, но ты ждешь месяцами и получаешь парацетамол", — говорит Кейлан.

Интересно, что когда журналист был в Торонто, то там больше боялся заболеть, чем в Украине.

Также Кейлан Робертсон отметил почту, которая работает даже у линии фронта, и железную дорогу.

"Поезда ходят по расписанию даже во время обстрелов. В Британии или Германии постоянные задержки, переполненные вагоны", — отметил иностранец.

Отдельного внимания, по мнению Робертсона, заслуживает транспорт, сервис, чистота, культура гостеприимства украинцев.

