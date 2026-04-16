У США це коштує тисячі доларів: ірландець здивований побаченим в Україні (фото)

Ірландський журналіст Кейлан Робертсон розповів, що його вразило в Україні. Саме під час великої війни іноземець перебрався до столиці та навіть зустрів тут своє кохання.

Робертсон прийшов на інтервʼю до Марічки Падалко, яка запитала у свого гостя, що стало для нього найбільшим відкриттям.

Що ірландця вразило в Україні

"Це важко описати. Це про те, що я побачив. Люди продовжують любити один одного. Жива, красива культура. Я приїхав сюди на День святого Валентина 2023 року. Вийшов з вокзалу і очікував побачити пригнічених людей, здість, відчай, руйнування і хаос. Натомість побачив жінок, які продавали квіти перед мішками з піском, побачив людей, які тримаюся за руки. Я запитував їх на камеру: "Чому ви досі святкуєте любов в такий час?" І люди відповідали дослівно: "Бо любов — це перемога, це наша сила, це те, за що ми боремось. І тоді я усвідомив головне: це не просто війна за територію, це країна з гідністю, з повагою до себе, люди, які знають, хто вони є", — зазначив Кейлан.

За словами журналіста, тут люди дихають свободою.

Цікаво, що Кейлан Робертсон навіть тут одружився. Свого обранця він зустрів у 2024, а через рік вони зіграли весілля.

"Українці взагалі люблять усе з великою увагою та пристрастю. Все на дуже високому рівні", — прокоментував іноземець український сервіс.

Також раніше Кейлан узагальнював пострадянський простір, який уявляв сірим та закритим.

"А виявилося все навпаки. Саме тому я почуваюся тут вільно та щасливо", — каже ірландець.

Кейлан Робертсон Фото: Instagram

Стереотипи про Україну

"Багато речей мене реально здивували. Наприклад, наскільки люди тут дбають про порядок — у домі, у просторі, у всьому. Це робиться набагато краще, ніж у Лондоні чи Ірландії. У Британії люди ходять у взутті вдома, не вішають одяг як слід, а тут у кожному ресторані є місце для сумки, у кожному домі де залишити взуття. Це про культуру", — вважає Кейлан.

Журналіст каже, що загалом є стереотип, що країна у війні не функціональна.

"Медицина. Це було для мене велике відкриття. Я раніше думав, а що буде, якщо я тут захворію чи отримаю поранення. Як я отримаю допомогу? Але дуже швидко зрозумів: медицина в Україні одна з найкращих у світі. Можливо, на рівні Південної Кореї. Запис до лікаря за хвилини. Лікарі реально дбають про тебе. Якщо один не може допомогти, направляють до іншого спеціаліста. У США це може коштувати десятки тисяч доларів і тобі наклеять пластир. У Лондоні система формально безкоштовна, але ти чекаєш місяцями і отримуєш парацетамол", — каже Кейлан.

Цікаво, що коли журналіст був у Торонто, то там більше боявся захворіти, ніж в Україні.

Також Кейлан Робертсон відзначив пошту, яка працює навіть біля лінії фронту, та залізницю.

"Потяги ходять за розкладом навіть під час обстрілів. У Британії чи Німеччині постійні затримки, переповнені вагони", — зазначив іноземець.

Окремої уваги, на думку Робертсона, заслуговує транспорт, сервіс, чистота, культура гостинності українців.

