"В ожидании чуда": телеведущая Соломия Витвицкая объявила о своей беременности (видео)

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая объявила о своей беременности. 45-летняя звезда ряда телепроектов впервые станет мамой.

Ведущая поделилась фотографиями УЗИ будущего ребенка с общественностью. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"В ожидании нашего чуда", — подписала свою публикацию звезда телевидения.

Госпожа Витвицкая состоит в браке с украинским военным Алексеем Ситайлом с марта 2025 года. По словам телеведущей, пока они не спешат жениться, а во время войны считают неуместным "устраивать громкие празднования".

Впоследствии стало известно о начале отношений Алексея Ситайло и телеведущей Соломии Витвицкой. Витвицкая развелась в 2021 году, а впоследствии сообщила о начале отношений с нынешним избранником.