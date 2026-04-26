"В очікуванні дива": телеведуча Соломія Вітвіцька оголосила про свою вагітність (відео)
Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька оголосила про свою вагітність. 45-річна зірка низки телепроєктів уперше стане мамою.
Ведуча поділилася світлинами УЗД майбутньої дитини з громадськістю. Про це вона повідомила в своєму Instagram.
"В очікуванні нашого дива", — підписала свою публікацію зірка телебачення.
Пані Вітвіцька перебуває у шлюбі з українським військовим Олексієм Ситайлом з березня 2025 року. За словами телеведучої, поки що вони не поспішають одружуватися, а під час війни вважають недоречним "влаштовувати гучні святкування".
Згодом стало відомо про початок стосунків Олексія Ситайла та телеведучої Соломії Вітвіцької. Вітвіцька розлучилась в 2021 році, а згодом повідомила про початок відносин із нинішнім обранцем.