Боится повестки в суд: Сара Фергюсон срочно ищет защиты у влиятельных друзей после громкого разоблачения на курорте

66-летняя бывшая герцогиня Йоркская и экс-супруга принца Эндрю Сара Фергюсон срочно ищет убежища у друзей после того, как ее после длительного укрытия нашли на альпийском курорте.

Сара Фергюсон опасается, что может получить повестку в суд из-за расследования дела миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Источники, приближенные к бывшей королевской особе, сообщили, что с момента ее разоблачения Сара постоянно звонит друзьям и знакомым. Женщина пытается найти новое "убежище" и стремится вернуться к тихому и незаметному образу жизни, который вела на протяжении последних месяцев.

Роскошный горнолыжный курорт в Альпах и в частности оздоровительный комплекс Mayrlife, где стоимость апартаментов достигает 2000 британских фунтов (около 11 тысяч гривен) за ночь, стал ненадежным после того, как кадры с разоблачением Фергюсон отсюда облетели весь мир.

Відео дня

Кадр, который сняли очевидцы, разоблачившие Сару Фергюсон на курорте в Альпах

Незадолго после публикации сенсационной новости бывшая герцогиня Йоркская покинула курорт. Теперь она полагается на помощь друзей.

Инсайдеры раскрыли журналистам, что, живя в комплексе в Альпах, Сара практически не выходила из своего шале. Она жила в апартаментах на втором этаже с живописным видом на здешнее озеро. Опасаясь разоблачения, женщина якобы ни разу за все время не выходила на большой балкон в своем номере. Ела она также в своем номере, заказывая блюда через телефон.

Источники утверждают, что сейчас Сара Фергюсон поддерживает связь со своими дочерьми — принцессами Беатрис и Евгенией. Однако они обе все больше обеспокоены из-за ее психического здоровья. Бывшая жена принца Эндрю сожалеет о своих связях с Эпштейном и сейчас ей фактически некуда пойти, пишет издание.

В то же время у нее остались надежные друзья, которые могут помочь ей. Они, вероятно, уже сделали определенный вклад в поддержку Сары, поскольку источники финансирования ее пребывания на курорте Mayrlife.

