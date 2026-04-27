Боїться повістки в суд: Сара Фергюсон терміново шукає захисту у впливових друзів після гучного викриття на курорті

66-річна колишня герцогиня Йоркська та ексдружина принца Ендрю Сара Фергюсон терміново шукає притулку у друзів після того, як її після тривалого переховування знайшли на альпійському курорті.

Сара Фергюсон побоюється, що може отримати повістку у суд через розслідування справи мільярдера Джеффрі Епштейна. Про це розповіло видання Daily Mail.

Джерела, наближені до колишньої королівської особи, повідомили, що з моменту її викриття Сара постійно телефонує до друзів та знайомих. Жінка намагається знайти нове "сховище" і прагне повернутися до тихого та непомітного способу життя, який вела упродовж останніх місяців.

Розкішний гірськолижний курорт в Альпах і зокрема оздоровчий комплекс Mayrlife, де вартість апартаментів сягає 2000 британських фунтів (близько 11 тисяч гривень) за ніч, став ненадійним після того, як кадри із викриттям Фергюсон звідси облетіли увесь світ.

Кадр, який зняли очевидці, що викрили Сару Фергюсон на курорті в Альпах

Незадовго після публікації сенсаційної новини колишня герцогиня Йоркська покинула курорт. Тепер вона покладається на допомогу друзів.

Інсайдери розкрили журналістам, що, живучи у комплексі в Альпах, Сара практично не виходила зі свого шале. Вона мешкала в апартаментах на другому поверсі з мальовничим краєвидом на тутешнє озеро. Побоюючись викриття, жінка нібито жодного разу за увесь час не виходила на великий балкон у своєму номері. Їла вона також у своєму номері, замовляючи страви через телефон.

Джерела стверджують, що зараз Сара Фергюсон підтримує зв'язок зі своїми доньками — принцесами Беатріс та Євгенією. Проте вони обидві дедалі більше стурбовані через її психічне здоров'я. Колишня дружина принца Ендрю шкодує через свої зв'язки з Епштейном і зараз їй фактично немає куди піти, пише видання.

Водночас у неї залишилися надійні друзі, які можуть допомогти їй. Вони, ймовірно, вже зробили певний внесок у підтримку Сари, оскільки джерела фінансування її перебування на курорті Mayrlife.

