Нацопера разорвала контракт с артистами из-за выступления в российском балете: что известно (видео)

Национальная опера Украины прекратила сотрудничество с ведущими артистами, прима-балериной Натальей Мацак и премьером Сергеем Кривоконем, из-за выступлений в российском балете.

Несколько месяцев назад в сети появилось видео их участия в "Лебедином озере" в составе труппы United European Ballet. Это вызвало волну критики со стороны украинцев. Об увольнении артистов сообщил генеральный директор театра Петр Чуприна в комментарии "Главкому".

Скандал с артистами балета

После завершения отпуска, по словам Чуприны, артисты остались во Франции. Зато Национальная опера досрочно расторгла договор с супругами.

Как отметил гендиректор, до 26 апреля у Натальи Мацак и Сергея Кривоконя продолжался законный отпуск, а уже 27 апреля Нацопера разорвала с ними контракт. По словам Чуприны, артисты хотели сначала только приостановить договоры.

В итоге прима-балерина и премьер написали заявления о прекращении действия контракта, а театр полностью рассчитался с ними. Тем временем мужчину лишили "брони".

"Они хотят исполнять широкий репертуар, в том числе российских авторов и так далее. Они приняли такое решение. Никто ни на кого дополнительного какого-то влияния не осуществлял. Понятно, что эта потеря бьет по нашим театральным интересам, по интересам Украины в сфере культуры. Но это их решение, у нас нет рычагов влияния, которые могли бы их вернуть сюда", — заявил Чуприна.

Наталья Мацак и Сергей Кривоконь Фото: Instagram

Мацак в своих соцсетях также написала, что они с Кривоконем больше не работают с Национальной оперой.

"25 лет жизни были связаны с этой сценой. Это был большой и важный путь — роли, премьеры, гастроли, встречи, люди, которые стали частью нашей истории. Вместе мы создавали спектакли, моменты и память, которые остаются со зрителями", — написала прима-балерина, поблагодарив зрителей.

С чего все началось

Балерина Виктория Зварич в январе 2026 года опубликовала видео с балетом "Лебединое озеро".

"Украинский заслуженный артист Украины Сергей Кривоконь получает бронь от театра, в 2025 году — звание заслуженного артиста, разрешение на выезд за границу и едет исполнять "лебединое озеро" композитора Чайковского — символ имперской российской культурной машины. И делает это не сам, а вместе с примой Национальной оперы Украины, народной артисткой — Натальей Мацак", — написала тогда Зварыч.

Женщина призвала Минкульт и Нацоперу обратить внимание на это и принять меры.

