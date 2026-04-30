Нацопера розірвала контракт з артистами через виступи в російському балеті: що відомо (відео)

Національна опера України припинила співпрацю з провідними артистами, прима-балериною Наталією Мацак і прем’єром Сергієм Кривоконем, через виступи в російському балеті.

Кілька місяців тому в мережі з’явилося відео їхньої участі в "Лебединому озері" у складі трупи United European Ballet. Це викликало хвилю критики з боку українців. Про звільнення артистів повідомив генеральний директор театру Петро Чуприна в коментарі "Главкому".

Скандал з артистами балету

Після завершення відпустки, за словами Чуприни, артисти залишилися у Франції. Натомість Національна опера достроково розірвала договір з подружжям.

Як зазначив гендиректор, до 26 квітня у Наталії Мацак та Сергія Кривоконя тривала законна відпустка, а вже 27 квітня Нацопера розірвала з ними контракт. За словами Чуприни, артисти хотіли спершу лише призупинити договори.

Відео дня

Зрештою прима-балерина та премʼєр написали заяви про припинення дії контракту, а театр повністю розрахувався з ними. Тим часом чоловіка позбавили "бронювання".

"Вони хочуть виконувати широкий репертуар, зокрема російських авторів і таке інше. Вони ухвалили таке рішення. Ніхто ні на кого додаткового якогось впливу не здійснював. Зрозуміло, що ця втрата б'є по наших театральних інтересах, по інтересах України у сфері культури. Але це їхнє рішення, у нас немає важелів впливу, які б могли їх повернути сюди", — заявив Чуприна.

Наталія Мацак та Сергій Кривоконь

Мацак у своїх соцмережах також написала, що вони з Кривоконем більше не працюють з Національною оперою.

"25 років життя були пов’язані з цією сценою. Це був великий і важливий шлях — ролі, прем’єри, гастролі, зустрічі, люди, які стали частиною нашої історії. Разом ми створювали вистави, моменти і пам’ять, що залишаються з глядачами", — написала прима-балерина, подякувавши глядачам.

З чого все почалося

Балерина Вікторія Зварич у січні 2026 року опублікувала відео з балетом "Лебедине озеро".

"Український заслужений артист України Сергій Кривоконь отримує бронь від театру, у 2025 році — звання заслуженого артиста, дозвіл на виїзд за кордон і їде виконувати "лебедине озеро" композитора чайковського — символ імперської російської культурної машини. І робить це не сам, а разом із примою Національної опери України, народною артисткою — Наталією Мацак", — написала тоді Зварич.

Жінка закликала Мінкульт та Нацоперу звернути увагу на це та вжити заходів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Після 2022 року Олександр Стоянов залишився гастролювати за кордоном, а у 2024 році повідомив про завершення своєї кар’єри в балеті.

Ілона Гвоздьова, яка стала переможницею "Танців з зірками" у 2018 році разом з Ігорем Ласточкіним, різко відреагувала на новорічне повернення шоу.

Крім того, балерина Катерина Кухар показала рідкісні кадри із сином Тимуром.