Украинка рассказала, как обманывают в популярном поезде из-за границы в Украину

Пассажирка из Украины заявила о конфликте с проводником венгерского поезда, который отказался признавать билет "Укрзализныци". По ее словам, работник требовал повторной оплаты, утверждая, что документ является лишь бронированием места.

Украинка Настя с ником nastasyys22 в Threads рассказала, что во время поездки по маршруту Будапешт-Ньюгати — Мукачево столкнулась с проблемой признания билета. По ее словам, проводник венгерского перевозчика MÁV не принимал проездной документ, приобретенный через "Укрзализныцю", и настаивал на повторной оплате за место.

"Будьте внимательны. Сегодня следуя поездом Будапешт-Ньюгати — Мукачево данный проводник MÁV не принимал билеты от УЗ и призвал заново платить за место, якобы это не билет, а резерв места", — написала она в заметке.

Украинка рассказала, как проводники в Венгрии могут обманывать людей Фото: Threads

Пассажирка также обратилась к "Укрзализныце", поблагодарив компанию, но в то же время обратив внимание на ситуацию.

Реакции людей

"Это билет на поезд. Даже нет смысла спорить с проводником — он вас разводит";

"Такая практика мадьяр в этом поезде много лет. Вам еще повезло, что обошлось без штрафа. Об этом был сюжет Аллы Мазур на 1+1... Распечатывайте билеты...";

"Там на английском по белому "Boarding document";

"Покупаю всегда на сайте Венгерской железной дороги, там 2 билета обычно, один с местом, другой без места! Бывают задержки на нашей границе и поезд в Будапешт может поехать без наших вагонов, то вы имеете право с теми билетами сесть на другой поезд в Захонь, не покупая новый билет во 2 класс на свободное место, обычно с пересадкой Nyíregyháza";

"Знакомая рассказывала. Ехала из Польши в Австрию (кажется Австрию, точно не помню). Купила билет через интернет в австрийской компании. Уже возле поезда узнала, что этот билет нужно распечатать... в самой Австрии, потому что в Польше нет представителей этой компании. Пришлось купить другой билет. Объяснили это борьбой с мошенничеством".

