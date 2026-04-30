Українка розповіла, як обманюють в популярному поїзді з-за кордону до України
Пасажирка з України заявила про конфлікт із провідником угорського потяга, який відмовився визнавати квиток "Укрзалізниці". За її словами, працівник вимагав повторної оплати, стверджуючи, що документ є лише бронюванням місця.
Українка Настя з ніком nastasyys22 у Threads розповіла, що під час поїздки маршрутом Будапешт-Ньюгаті — Мукачево зіткнулася з проблемою визнання квитка. За її словами, провідник угорського перевізника MÁV не приймав проїзний документ, придбаний через "Укрзалізницю", та наполягав на повторній оплаті за місце.
"Будьте уважні. Сьогодні прямуючи потягом Будапешт-Ньюгаті — Мукачево даний провідник MÁV не приймав квитки від УЗ і закликав наново сплачувати за місце, нібито це не квиток, а резерв місця", — написала вона у дописі.
Пасажирка також звернулася до "Укрзалізниці", подякувавши компанії, але водночас звернувши увагу на ситуацію.
Реакції людей
- "Це квиток на потяг. Навіть немає сенсу сперечатися з провідником — він вас розводить";
- "Така практика мадяр у цьому потязі багато років. Вам ще пощастило, що обійшлося без штрафу. Про це був сюжет Алли Мазур на 1+1… Роздруковуйте квитки..";
- "Там англійською по білому "Boarding document";
- "Купляю завжди на сайті Угорської залізниці, там 2 квитки зазвичай, одне з місцем, інше без місця! Бувають затримки на нашому кордоні і потяг до Будапешту може поїхати без наших вагонів, то ви маєте право з тими квитками сісти на інший потяг в Захонь, не купляючи новий білет у 2 клас на вільне місце, зазвичай з пересадкою Nyíregyháza";
- "Знайома розповідала. Їхала з Польщі в Австрію (здається Австрію, точно не пом'ятаю). Купила квиток через інтернет в австрійській компанії. Вже біля поїзду дізналась, що цей квиток потрібно роздрукувати… в самій Австрії, бо в Польщі немає представників цієї компанії. Довелось купити інший квиток. Пояснили це боротьбою з шахрайством".
Крім того, попри ризики та високу вартість поїздки деякі українці повертаються на окуповані території з-за кордону.