"Понад 10 мікроавтобусів з Варшави їдуть щодня": українці повертаються на окуповані території, — Андрющенко

Попри ризики та високу вартість такої поїздки деякі українці таки повертаються на окуповані території.

Таких людей достатньо багато, але точної статистики немає. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE

За його словами процес повернення на тимчасово окуповані території складний і небезпечний. Адже повернення в окупацію коштує від півтори тисячі євро, і це з високим ризиком, що назад людей не пустять.

"Такі люди є на сьогодні. Сказати, скільки їх, треба просто погадати на каві, по суті. Питання в тому, що росіяни сьогодні не пропускають наших людей в окупацію. Мова йде про тих, хто перший раз заїжджає на окуповані території. Шереметьєво вже понад пів року фактично працює в режимі заборони і пропускає обмаль людей. Причому ніхто не розуміє, як і за якою ознакою. І такої статистики сьогодні навіть приблизної немає. Тому що повернення в окупацію, воно коштує від півтори тисячі євро, умовно кажучи. І це треба витратити з розумінням, що їх повернути назад. Але такі люди є. В принципі, сама міграція між окупованими територіями і територіями наших країн-партнерів, вона достатньо велика", — розповів він.

Він розповів, про автобуси, які їдуть з Варшави у напрямку окупованих територій.

"Понад 10 мікроавтобусів щонайменше щодня виходять з центру Варшави, їдуть в Мінськ і на окуповані території. Вони перевозять людей безпосередньо в окупацію. Це вже люди, які там були, які отримали російські паспорти і виїхали. І періодично повертаються по різним справам, або для проходження верифікації виїжджають в Україну, щоб отримувати пенсії, так і інше", — розповів він.

Також, за його словами, росіяни готуються до повернення українців. Але в Україні нічого не робиться для людей, які виїхали з окупації.

"Росіяни готуються до чергової хвилі закликати українців повертатись. Вони внесли певні зміни в низку нормативних документів. І все це стосується, в першу чергу, безумовно нерухомості і стосується того, що, по суті, наша держава як не допомагала і не дбала про людей, які виїхали з окупації, так і продовжує це робити, при тому виплачуючи мільярди пенсійного і соціального забезпечення людям, які знаходяться на окупованих територіях", — заявив він.

Нагадаємо, що Кремль готує "велике переселення народів" та які це матиме наслідки. Росія планує масове переселення своїх громадян на тимчасово окуповані території України, поєднуючи це з масштабним будівництвом і новими "планами розвитку".

А такоє Фокус писав, що РФ вважає всю територію Донбасу своєю і розглядає "демілітаризовану зону" на неокупованій частині Донецької області як російську територію, де не буде українських військ, заявив у грудні помічник російського президента Юрій Ушаков.

Також ЦПД при РНБО повідомляв, що у Маріуполі, який знаходиться в окупації, місцеві лишаються без будь-яких компенсацій за зруйновані будинки.