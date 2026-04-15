"Более 10 микроавтобусов из Варшавы едут ежедневно": украинцы возвращаются на оккупированные территории, — Андрющенко

Несмотря на риски и высокую стоимость такой поездки некоторые украинцы таки возвращаются на оккупированные территории.

Таких людей достаточно много, но точно статистики нет. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE

По его словам процесс возвращения на временно оккупированные территории сложный и опасный. Ведь возвращение в оккупацию стоит от полутора тысяч евро, и это с высоким риском, что обратно людей не пустят.

"Такие люди есть на сегодня. Сказать, сколько их, надо просто погадать на кофе, по сути. Вопрос в том, что россияне сегодня не пропускают наших людей в оккупацию. Речь идет о тех, кто первый раз заезжает на оккупированные территории. Шереметьево уже более полугода фактически работает в режиме запрета и пропускает мало людей. Причем никто не понимает, как и по какому признаку. И такой статистики сегодня даже приблизительной нет. Потому что возвращение в оккупацию, оно стоит от полутора тысяч евро, условно говоря. И это надо потратить с пониманием, что их вернуть обратно. Но такие люди есть. В принципе, сама миграция между оккупированными территориями и территориями наших стран-партнеров, она достаточно велика", — рассказал он.

Он рассказал, об автобусах, которые едут из Варшавы в направлении оккупированных территорий.

"Более 10 микроавтобусов по меньшей мере ежедневно выходят из центра Варшавы, едут в Минск и на оккупированные территории. Они перевозят людей непосредственно в оккупацию. Это уже люди, которые там были, которые получили российские паспорта и выехали. И периодически возвращаются по разным делам, или для прохождения верификации выезжают в Украину, чтобы получать пенсии, да и прочее", — рассказал он.

Также, по его словам, россияне готовятся к возвращению украинцев. Но в Украине ничего не делается для людей, которые выехали из оккупации.

"Россияне готовятся к очередной волне призывать украинцев возвращаться. Они внесли определенные изменения в ряд нормативных документов. И все это касается, в первую очередь, безусловно недвижимости и касается того, что, по сути, наше государство как не помогало и не заботилось о людях, которые выехали из оккупации, так и продолжает это делать, при том выплачивая миллиарды пенсионного и социального обеспечения людям, которые находятся на оккупированных территориях", — заявил он.

