Работать неделю, чтобы поужинать: девушка пошутила с цен в Украине (видео)

Украинка опубликовала ироничное видео, в котором высмеяла соотношение цен и заработков. Ролик быстро разлетелся по соцсетям, потому что многие зрители узнали в нем свою реальность.

В видео девушка с ником solomocka в Instagram с юмором сравнивает стоимость привычных вещей со временем, которое нужно отработать, чтобы их позволить. Она шутит, что пачка сока стоит как полчаса ее работы, хотя выпивает его значительно быстрее. Шоколадка "съедается" за полчаса, но зарабатывать на нее приходится полдня.

Отдельно блогер вспоминает о ценах на зеленый чай, который, по идее, должен успокаивать, но из-за своей стоимости вызывает лишь раздражение. По ее словам, ужин из простых продуктов обошелся ей в целую неделю работы.

Не обошла она и развлечения: билет в кино, по подсчетам девушки, равен трем часам труда, тогда как сам сеанс длится всего полтора часа. В шутливой форме она подытоживает, что "уходит в минус", поэтому лучше посмотреть фильм дома — правда, и тут возникает вопрос стоимости интернета.

Відео дня

Девушка высмеяла цены в Украине Фото: Instagram

Реакции людей

"В это время в Германии, Великобритании даже на почасовой минималке всего за 1 день можно заработать на продукты на 7 дней минимум (включая мясо, яйца, сыр, молоко, сладкое, овощи и фрукты, рыбу, кофе/чай). И цены там на продукты ниже, чем в Киеве";

"Когда смотришь на тот сок и цену, и понимаешь, что килограмм апельсинов и яблок дешевле и полезнее";

"Никогда не считала что-то в трудочасах. Не потому, что не согласна, а просто, потому что непривыкла. Это звучит правильно, но как-то грустно";

"Какой смысл считать, если все равно денег не будет, хоть покупай, хоть эконом".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Блогерша Катя поделилась своим подходом к сбережениям. Девушка призналась, что ежемесячно откладывает около 20 тысяч гривен благодаря простым привычкам.

Девушка Таня Омельченко (ник bezpontovaya) поделилась нестандартным советом для тех, кто ищет работу. Вместо того, чтобы бесконечно листать вакансии, она предлагает посмотреть "обратную сторону" сайтов по трудоустройству.

Кроме того, украинка София с ником @soffiyarma поделилась видео, где откровенно рассказала о своем бюджете и ежемесячных расходах. Она показала, как распределяет деньги и на чем вынуждена экономить.