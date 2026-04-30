Працювати тиждень, щоб повечеряти: дівчина пожартувала з цін в Україні (відео)

Українка опублікувала іронічне відео, в якому висміяла співвідношення цін та заробітків. Ролик швидко розлетівся соцмережами, бо багато глядачів впізнали в ньому свою реальність.

У відео дівчина з ніком solomocka в Instagram з гумором порівнює вартість звичних речей із часом, який потрібно відпрацювати, щоб їх дозволити. Вона жартує, що пачка соку коштує як пів години її роботи, хоча випиває його значно швидше. Шоколадка "з’їдається" за пів години, але заробляти на неї доводиться пів дня.

Окремо блогерка згадує про ціни на зелений чай, який, за ідеєю, має заспокоювати, але через свою вартість викликає лише роздратування. За її словами, вечеря з простих продуктів обійшлася їй у цілий тиждень роботи.

Не оминула вона і розваги: квиток у кіно, за підрахунками дівчини, дорівнює трьом годинам праці, тоді як сам сеанс триває лише півтори години. У жартівливій формі вона підсумовує, що "йде в мінус", тому краще подивитися фільм удома — щоправда, і тут виникає питання вартості інтернету.

Фото: Instagram

Реакції людей

"У цей час в Німеччині, Великобританії навіть на погодинній мінімалці лише за 1 день можна заробити на продукти на 7 днів мінімум (включаючи м'ясо, яйця, сир, молоко, солодке, овочі і фрукти, рибу, каву/чай). І ціни там на продукти нижчі, ніж в Києві";

"Коли дивишся на той сік і ціну, і розумієш, що кілограм апельсинів та яблук дешевше й корисніше";

"Ніколи не рахувала щось в трудогодинах. Не тому, що не згодна, а просто, бо незвикла. Це звучить правильно, але якось сумно";

"Який сенс рахувати, якщо всеодно грошей не буде, хоч купляй, хоч економ".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Блогерка Катя поділилася своїм підходом до заощаджень. Дівчина зізналася, що щомісяця відкладає близько 20 тисяч гривень завдяки простим звичкам.

Дівчина Таня Омельченко (нік bezpontovaya) поділилась нестандартною порадою для тих, хто шукає роботу. Замість того, щоб безкінечно гортати вакансії, вона пропонує подивитися "зворотний бік" сайтів із працевлаштування.

Крім того, українка Софія з ніком @soffiyarma поділилася відео, де відверто розповіла про свій бюджет і щомісячні витрати. Вона показала, як розподіляє гроші та на чому змушена економити.