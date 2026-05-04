Пережил своего хозяина: как выглядит самый старый пес в мире (фото)

После смерти хозяина маленький шпиц Лазарь оказался в приюте, но ненадолго. Недавно он нашел новую семью и заодно может войти в историю как самая старая собака на планете.

Приют на востоке Франции сразу заметил, что пес явно немолод: все указывало на то, что животное давно пережило среднюю продолжительность жизни своей породы в 15 лет, передает издание The Times.

Когда сотрудники проверили микрочип и нашли запись во французском реестре породистых собак, удивлению не было предела. Дата рождения — 4 декабря 1995 года. Лазарю исполнилось 31 год.

"Мы проверили дважды. Сомнений нет — Лазарь живет уже четвертое десятилетие", — сказала руководительница приюта Анн-Софи Муайон.

Возможный мировой рекорд

После этого открытия Общество защиты животных Франции обратилось в Книгу рекордов Гиннеса. Если заявку подтвердят, Лазарь побьет рекорд австралийского пастушьего пса Блюи, который умер в 1939 году в возрасте 29 лет и до сих пор считается самой старой собакой в задокументированной истории.

Фото: Instagram

Но новая хозяйка Лазара, 29-летняя Офели Будоль, мировая слава ее любимца волнует меньше всего. "Я взяла его, потому что люблю животных и между нами сразу возникло что-то особенное. Я просто не могла представить, что он будет доживать свой век в приюте — ему нужна была семья", — рассказала она французскому телеканалу TF1.

