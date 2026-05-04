Пережив свого господаря: який вигляд має найстаріший собака у світі (фото)

Після смерті господаря маленький шпіц Лазар опинився в притулку, але ненадовго. Нещодавно він знайшов нову сім'ю і заодно може увійти в історію як найстаріший собака на планеті.

Притулок на сході Франції одразу помітив, що пес явно немолодий: все вказувало на те, що тварина давно пережила середню тривалість життя своєї породи в 15 років, передає видання The Times.

Коли співробітники перевірили мікрочіп і знайшли запис у французькому реєстрі породистих собак, здивуванню не було меж. Дата народження — 4 грудня 1995 року. Лазарю виповнилося 31 рік.

"Ми перевірили двічі. Сумнівів немає — Лазар живе вже четверте десятиліття", — сказала керівниця притулку Анн-Софі Муайон.

Можливий світовий рекорд

Після цього відкриття Товариство захисту тварин Франції звернулося до Книги рекордів Гіннеса. Якщо заявку підтвердять, Лазар поб'є рекорд австралійського пастушого пса Блюї, який помер у 1939 році у віці 29 років і досі вважається найстарішим собакою в задокументованій історії.

Після смерті господаря маленький шпіц Лазар опинився в притулку Фото: Instagram

Але нова господиня Лазара, 29-річна Офелі Будоль, світова слава її улюбленця хвилює менше за все. "Я взяла його, бо люблю тварин і між нами одразу виникло щось особливе. Я просто не могла уявити, що він доживатиме віку в притулку — йому потрібна була родина", — розповіла вона французькому телеканалу TF1.

