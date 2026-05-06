"Плохая примета": Симоньян высказалась о черной метке Аллы Пугачевой

Журналистка, несмотря на тяжелую болезнь, продолжает информационную войну, распространяя резонансные заявления и "вбросы". На этот раз она задела высказывания певицы Аллы Пугачевой.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в одном из своих интервью пожелала Алле Пугачевой "вариться в котле", назвала ее плохой приметой и "черной меткой". По ее словам, 77-летняя артистка уже не молода, поэтому с ней уже нет смысла "гоняться".

Симоньян говорит, что у Пугачевой может быть деменция, как у известного американского актера Брюса Уиллиса. Его передвижение и взаимодействие с внешним миром пришлось ограничить из соображений безопасности.

Сравнила с Брюсом Уиллисом

"Надо ее окружению, принять все меры, как вот в случае с Брюсом Уиллисом. Чтобы она не имела возможности делать публичные заявления", — добавила российская пропагандистка.

Маргарита призвала не играть с певицей, а поступить, как с Джохаром Дудаевым, президентом Чеченской Республики Ичкерия.

"До Дудаева ей дорога. В соседних котлах будут вариться вечность. А может быть, что Пугачева — это плохая примета? Знаете, как черная метка, куда приехала, там конец", — говорит Симоньян.

К слову, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным выехали за границу. Они выступили против российской агрессии. Минюст РФ внес Галкина в реестр так называемых "иностранных агентов".

Сейчас Маргарита Симоньян готовится выбирать парики, потому что сейчас лечится от рака. Она отчитывалась о "страшной и тяжелой" болезни 7 сентября на программе другого известного пропагандиста Владимира Соловьева.