"Погана прикмета": Симоньян висловилась про чорну мітку Алли Пугачової

Журналістка, попри важку хворобу, продовжує інформаційну війну, розповсюджуючи резонансні заяви та "вкиди". Цього разу вона зачепила висловлювання співачки Алли Пугачової.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян в одному зі своїх інтерв’ю побажала Аллі Пугачовій "варитися в котлі", назвала її поганою прикметою та "чорною міткою". За її словами, 77-річна артистка вже не молода, тому з нею вже немає сенсу "ганятися".

Симоньян каже, що в Пугачової може бути деменція, як у відомого американського актора Брюса Вілліса. Його пересування та взаємодію з зовнішнім світом довелось обмежити з міркувань безпеки.

Порівняла з Брюсом Віллісом

"Треба її оточенню, вжити всіх заходів, як ось у випадку з Брюсом Віллісом. Щоб вона не мала можливості робити публічних заяв", – додала російська пропагандистка.

Маргарита закликала не гратися зі співачкою, а вчинити, як із Джохаром Дудаєвим, президентом Чеченської Республіки Ічкерія.

"До Дудаєва їй дорога. У сусідніх котлах будуть варитися вічність. А може бути, що Пугачова – це погана прикмета? Знаєте, як чорна мітка, куди приїхала, там кінець", – каже Симоньян.

До слова, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним виїхали за кордон. Вони виступили проти російської агресії. Мін’юст РФ вніс Галкіна до реєстру так званих "іноземних агентів".

Алла Пугачова з родиною Фото: Instagram

