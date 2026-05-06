Эти 5 клипов мировых звезд снимали в Украине — и они набрали сотни миллионов просмотров (видео)

Киев давно стал не только культурной столицей Украины, но и популярной локацией для съемок мировых музыкальных клипов. Архитектура в стиле модернизма, широкие мосты, футуристические здания и постсоветская эстетика неоднократно привлекали внимание международных артистов.

Фокус собрал пять известных клипов, которые частично или полностью снимали именно в столице Украины. Среди них видео Майли Сайрус и Twenty One Pilots.

Mark Ronson & Miley Cyrus — Nothing Breaks Like a Heart (2019)

Одним из самых известных примеров стал клип "Nothing Breaks Like a Heart" от Марка Ронсона и Майли Сайрус. Часть сцен снимали на Дарницком мосту в Киеве. Именно там проходили динамичные автомобильные эпизоды, которые создают атмосферу бегства и напряжения.

Режиссеры выбрали эту локацию из-за ее масштабности и характерного урбанистического стиля. Киевские дороги и индустриальные пейзажи прекрасно дополнили драматическое настроение композиции.

Клип имеет 440 млн просмотров на YouTube.

Charli XCX — White Mercedes (2019)

Британская певица Charli XCX для клипа "White Mercedes" выбрала Троещину — один из самых известных жилых массивов Киева. В кадре можно увидеть типичные панельные дома, открытые пространства и атмосферу спального района.

Именно контраст между нежной эстетикой песни и брутальной городской средой сделал видео настолько стильным и узнаваемым. Клип быстро стал популярным среди поклонников современной поп-музыки.

Клип имеет 3,9 млн просмотров на YouTube.

NCT U — BOSS (2018)

Южнокорейская группа NCT U снимала клип "BOSS" сразу на нескольких знаковых локациях Киева. В видео можно узнать национальную библиотеку имени Вернадского и центр "Украинский дом".

Монументальная архитектура этих зданий идеально вписалась в футуристическую эстетику K-pop. Благодаря необычным интерьерам и атмосфере клип набрал 200 миллионов просмотров на YouTube.

Twenty One Pilots — Nico And The Niners (2018)

Американский дуэт Twenty One Pilots также выбрал Киев для съемок клипа "Nico And The Niners". Одной из главных локаций стал факультет кибернетики КНУ имени Тараса Шевченко.

Бруталистическая архитектура здания создала мрачное и почти антиутопическое настроение, которое прекрасно соответствовало концепции альбома "Trench". Благодаря этому клип получил особую атмосферу, которую высоко оценили фанаты группы — видео имеет 117 млн просмотров на YouTube.

Tame Impala — Let It Happen

В клипе "Let It Happen" австралийского музыкального проекта Tame Impala можно заметить сразу несколько киевских локаций. Часть сцен снимали в международном аэропорту "Борисполь" и отеле "Hilton Kyiv".

Сдержанные интерьеры, холодная цветовая гамма и атмосфера постоянного движения идеально подчеркнули психоделический стиль композиции. Именно такие урбанистические пространства сделали видео особенно атмосферным.

Клип имеет 177 млн просмотров на YouTube.

