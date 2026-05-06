Ці 5 кліпів світових зірок знімали в Україні — і вони набрали сотні мільйонів переглядів (відео)

Київ давно став не лише культурною столицею України, а й популярною локацією для зйомок світових музичних кліпів. Архітектура у стилі модернізму, широкі мости, футуристичні будівлі та пострадянська естетика неодноразово привертали увагу міжнародних артистів.

Фокус зібрав п'ять відомих кліпів, які частково або повністю знімали саме у столиці України. Серед них відео Майлі Сайрус і Twenty One Pilots.

Mark Ronson & Miley Cyrus — Nothing Breaks Like a Heart (2019)

Одним із найвідоміших прикладів став кліп "Nothing Breaks Like a Heart" від Марка Ронсона та Майлі Сайрус. Частину сцен знімали на Дарницькому мосту в Києві. Саме там проходили динамічні автомобільні епізоди, які створюють атмосферу втечі та напруги.

Режисери обрали цю локацію через її масштабність і характерний урбаністичний стиль. Київські дороги та індустріальні пейзажі чудово доповнили драматичний настрій композиції.

Кліп має 440 млн переглядів на YouTube.

Charli XCX — White Mercedes (2019)

Британська співачка Charli XCX для кліпу "White Mercedes" обрала Троєщину — один із найвідоміших житлових масивів Києва. У кадрі можна побачити типові панельні будинки, відкриті простори та атмосферу спального району.

Саме контраст між ніжною естетикою пісні та брутальним міським середовищем зробив відео настільки стильним і впізнаваним. Кліп швидко став популярним серед шанувальників сучасної попмузики.

Кліп має 3,9 млн переглядів на YouTube.

NCT U — BOSS (2018)

Південнокорейський гурт NCT U знімав кліп "BOSS" одразу на кількох знакових локаціях Києва. У відео можна впізнати національну бібліотеку імені Вернадського та центр "Український дім".

Монументальна архітектура цих будівель ідеально вписалася у футуристичну естетику K-pop. Завдяки незвичним інтер’єрам і атмосфері кліп набрав 200 мільйонів переглядів на YouTube.

Twenty One Pilots — Nico And The Niners (2018)

Американський дует Twenty One Pilots також обрав Київ для зйомок кліпу "Nico And The Niners". Однією з головних локацій став факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.

Бруталістична архітектура будівлі створила похмурий та майже антиутопічний настрій, який чудово відповідав концепції альбому "Trench". Завдяки цьому кліп отримав особливу атмосферу, яку високо оцінили фанати гурту — відео має 117 млн переглядів на YouTube.

Tame Impala — Let It Happen

У кліпі "Let It Happen" австралійського музичного проєкту Tame Impala можна помітити одразу кілька київських локацій. Частину сцен знімали у міжнародному аеропорту "Бориспіль" та готелі "Hilton Kyiv".

Стримані інтер’єри, холодна кольорова гама та атмосфера постійного руху ідеально підкреслили психоделічний стиль композиції. Саме такі урбаністичні простори зробили відео особливо атмосферним.

Кліп має 177 млн переглядів на YouTube.

