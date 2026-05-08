Скандального экс-бринца Эндрю преследовали возле королевского поместья

Эндрю пережил новый инцидент с безопасностью вблизи своего дома в поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Неизвестный в балаклаве преследовал младшего брата короля Чарльза III во время прогулки с корги, после чего полиция задержала подозреваемого.

Вечером 6 мая Андрей Маунтбеттен-Виндзор прогуливал собак — корги, которые ранее принадлежали покойной королеве Елизавете II, — недалеко от своего нынешнего дома Marsh Farm на территории поместья Сандрингем. Как сообщает британское издание "The Telegraph", неизвестный мужчина ждал его в автомобиле, а когда Эндрю приблизился примерно на 50 метров, вышел из машины в балаклаве и начал агрессивно двигаться в его сторону, выкрикивая угрозы, пишет Vanitatis.

Бывший герцог Йоркский, которого сопровождал сотрудник частной охраны, бросился к своему автомобилю и поспешно покинул место происшествия. По данным СМИ, мужчина продолжил преследование даже после того, как Эндрю уехал.

Полиция Норфолка прибыла на место после сообщения об инциденте и задержала подозреваемого. В комментарии для журнала "Hello!" представитель полиции заявил, что правоохранителей вызвали в деревню Вулфертон около 19:30 из-за сообщения о мужчине, который вел себя запугивающе.

Это уже второй инцидент за последний месяц, который вызывает беспокойство относительно безопасности Эндрю. В начале апреля группа протестующих смогла проникнуть через часть периметра безопасности возле его резиденции и начала выкрикивать оскорбления. Тогда охрана быстро вмешалась, и ситуация завершилась без столкновений.

Что случилось с принцем Эндрю

После потери королевских обязанностей, титулов и государственной охраны Андрей Маунтбеттен-Виндзор сейчас пользуется частной охраной, которую финансирует самостоятельно. Его репутация резко ухудшилась после обвинений в связях с Джеффри Эпштейном и подозрений в сексуальных преступлениях.

В октябре 2025 года Эндрю официально отказался от титула герцога Йоркского и других королевских почестей. Тогда он заявил, что постоянные скандалы вокруг его имени отвлекают внимание от работы короля и королевской семьи. Позже Чарльз III также лишил брата права использовать титул "принц".

Ситуация для бывшего принца осложнилась еще больше в феврале 2026 года, когда его задержали по подозрению в "неподобающем поведении на государственной должности". По версии следствия, он мог передавать конфиденциальную информацию Джеффри Эпштейну во время работы торговым представителем Великобритании в 2001-2011 годах. Расследование продолжается, а британские медиа предполагают, что в случае выдвижения обвинений ему может грозить пожизненное заключение.

