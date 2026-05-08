Скандального експринца Ендрю переслідували біля королівського маєтку

Ендрю пережив новий інцидент із безпекою поблизу свого будинку в маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк. Невідомий у балаклаві переслідував молодшого брата короля Чарльза III під час прогулянки з коргі, після чого поліція затримала підозрюваного.

Увечері 6 травня Андрій Маунтбеттен-Віндзор прогулював собак — коргі, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі II, — неподалік свого нинішнього помешкання Marsh Farm на території маєтку Сандрінгем. Як повідомляє британське видання "The Telegraph", невідомий чоловік чекав на нього в автомобілі, а коли Ендрю наблизився приблизно на 50 метрів, вийшов із машини в балаклаві та почав агресивно рухатися в його бік, вигукуючи погрози, пише Vanitatis.

Колишній герцог Йоркський, якого супроводжував співробітник приватної охорони, кинувся до свого автомобіля та поспіхом залишив місце події. За даними ЗМІ, чоловік продовжив переслідування навіть після того, як Ендрю поїхав.

Поліція Норфолка прибула на місце після повідомлення про інцидент і затримала підозрюваного. У коментарі для журналу "Hello!" представник поліції заявив, що правоохоронців викликали до села Вулфертон близько 19:30 через повідомлення про чоловіка, який поводився залякувально.

Це вже другий інцидент за останній місяць, який викликає занепокоєння щодо безпеки Ендрю. На початку квітня група протестувальників змогла проникнути через частину периметра безпеки біля його резиденції та почала вигукувати образи. Тоді охорона швидко втрутилася, і ситуація завершилася без сутичок.

Що сталося з принцом Ендрю

Після втрати королівських обов’язків, титулів і державної охорони Андрій Маунтбеттен-Віндзор нині користується приватною охороною, яку фінансує самостійно. Його репутація різко погіршилася після звинувачень у зв’язках із Джеффрі Епштейном та підозр у сексуальних злочинах.

У жовтні 2025 року Ендрю офіційно відмовився від титулу герцога Йоркського та інших королівських почестей. Тоді він заявив, що постійні скандали навколо його імені відволікають увагу від роботи короля та королівської родини. Пізніше Чарльз III також позбавив брата права використовувати титул "принц".

Ситуація для колишнього принца ускладнилася ще більше в лютому 2026 року, коли його затримали за підозрою у "неналежній поведінці на державній посаді". За версією слідства, він міг передавати конфіденційну інформацію Джеффрі Епштейну під час роботи торговельним представником Великої Британії у 2001–2011 роках. Розслідування триває, а британські медіа припускають, що у разі висунення обвинувачень йому може загрожувати довічне ув’язнення.

