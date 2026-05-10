"Я его не отдам": близкий человек известной певицы был тяжело ранен на фронте (фото)

Вокалистка инди-группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина сообщила, что ее близкий человек находится в реанимации после тяжелого ранения на фронте.

Певица говорит, что теперь нашла другой смысл написанных ею песен, чтобы петь их близкому человеку сейчас. Об этом госпожа Даниэла написала в своем Threads.

"Мой близкий человек — тяжелый 300, прилет каба. Он в реанимации и мне разрешают сидеть с ним", — написала исполнительница.

Вокалистка сообщила о тяжелом ранении близкого человека

Певица говорит, что разговаривает и держит за руку близкого человека. В этот момент, как признается Даниэла, она поняла новый смысл в том, для чего писала композиции.

"Я разговариваю с ним, держу за руку и понимаю, что все свои песни я написала для того, чтобы петь их ему сейчас и он мог их слышать сквозь сон, узнавать и знать, что я рядом и его не отдам", — констатировала певица.

В комментариях к посту звезды пользователи единодушно поддерживали Даниэлу. Также юзеры желали выздоровления близкому человеку исполнительницы и самой певице.

