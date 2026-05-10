"Я його не віддам": близьку людину відомої співачки було важко поранено на фронті (фото)

Вокалістка інді-гурту Vivienne Mort Даніела Заюшкіна повідомила, що її близька людина перебуває в реанімації після важкого поранення на фронті.

Співачка каже, що тепер знайшла інший сенс написаних нею пісень, аби співати їх близькій людині зараз. Про це пані Даніела написала в своєму Threads.

"Моя близька людина — важкий 300, приліт каба. Він в реанімації і мені дозволяють сидіти з ним", — написала виконавиця.

Вокалістка повідомила про важке поранення близької людини

Співачка каже, що розмовляє та тримає за руку близьку людину. В цю мить, як зізнається Даніела, вона зрозуміла новий сенс у тому, задля чого писала композиції.

"Я розмовляю з ним, тримаю за руку і розумію, що всі свої пісні я написала для того, щоби співати їх йому зараз і він міг їх чути крізь сон, впізнавати і знати, що я поруч і його не віддам", — констатувала співачка.

У коментарях до посту зірки користувачі одностайно підтримували Даніелу. Також юзери бажали одужання близькій людині виконавиці та самій співачці.

