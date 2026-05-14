"Что это было?": Австралия, претендующая на победу в Евровидении, удивила выступлением

Австралия в очередной раз подтвердила свой статус одного из сильнейших участников Евровидения, продемонстрировав впечатляющий перформанс во втором полуфинале 70-го песенного конкурса в Вене. Мощный вокал и зрелищная постановка позволили стране не только уверенно пройти в гранд-финал, но и закрепиться в пятерке главных претендентов на победу по версии букмекеров.

В этом году австралийский флаг на сцене Wiener Stadthalle защищает икона поп-музыки — Дельта Гудрем. Зал безумно поддерживал артистку. "Что это было?" — пишут удивленные поклонники. Фокус рассказывает подробнее о представительнице Австралии на Евровидении 2026.

Как выступила Австралия на Евровидении

Конкурсная песня Дельты "Eclipse" ("Затмение") — это драматическая баллада с элементами классического пианино. По словам самой певицы, композиция посвящена редким моментам гармонии и ясности, когда "тень и свет идеально совпадают".

Номер построен вокруг вокального мастерства Дельты: она начала выступление в сопровождении сложной игры света, имитирующей солнечное затмение, постепенно превращая камерную атмосферу в масштабное шоу с использованием кинетических зеркал и динамической графики.

Оценки экспертов

Высокие оценки зрителей лишь подтвердили актуальные прогнозы аналитиков. Еще до начала второго полуфинала букмекеры уверенно ставили Дельту Гудрем на 4-е место в общем зачете с вероятностью победы около 8%. В частности, Австралии была на 2 месте после Дании, среди стран второго полуфинала, которые войдут в гранд-финал.

Теперь главная интрига заключается в том, сможет ли Австралия конвертировать свой успех в полуфинале в победный результат в большом финале.

