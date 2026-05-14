"Що це було?": Австралія, яка претендує на перемогу в Євробаченні, здивувавла виступом

Австралія вкотре підтвердила свій статус одного з найсильніших учасників Євробачення, продемонструвавши вражаючий перформанс у другому півфіналі 70-го пісенного конкурсу у Відні. Потужний вокал та видовищна постановка дозволили країні не лише впевнено пройти до гранд-фіналу, а й закріпитися у п’ятірці головних претендентів на перемогу за версією букмекерів.

Цьогоріч австралійський прапор на сцені Wiener Stadthalle захищає ікона попмузики — Дельта Гудрем. Зал шалено підтримував артистку. "Що це було?" — пишуть здивовані шанувальники. Фокус розповідає детальніше про представницю Австралії на Євробаченні 2026.

Як виступила Австралія на Євробаченні

Конкурсна пісня Дельти "Eclipse" ("Затемнення") — це драматична балада з елементами класичного піаніно. За словами самої співачки, композиція присвячена рідкісним моментам гармонії та ясності, коли "тінь і світло ідеально збігаються".

Номер побудований навколо вокальної майстерності Дельти: вона почала виступ у супроводі складної гри світла, що імітувала сонячне затемнення, поступово перетворюючи камерну атмосферу на масштабне шоу з використанням кінетичних дзеркал та динамічної графіки.

Оцінки експертів

Високі оцінки глядачів лише підтвердили актуальні прогнози аналітиків. Ще до початку другого півфіналу букмекери впевнено ставили Дельту Гудрем на 4-те місце у загальному заліку з імовірністю перемоги близько 8%. Зокрема, Австралії була на 2 місці після Данії, серед країн другого півфіналу, які ввійдуть в гранд-фінал.

Тепер головна інтрига полягає у тому, чи зможе Австралія конвертувати свій успіх у півфіналі в переможний результат у великому фіналі.

