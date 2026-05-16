Leléka резко поднялась в рейтинге победителей после идеального выступления в финале Евровидения

После яркого выступления в гранд-финале песенного конкурса Евровидение-2026 представительница Украины Leléka с песней "Ridnym", стремительно поднялась в рейтингах букмекеров. Сейчас наша страна улучшила свои позиции и занимает 12-е место в списке потенциальных победителей.

До выхода на главную сцену в Вене аналитики предсказывали Украине лишь 14-ю строчку. Однако эмоциональное исполнение и мощный этнический вайб номера заставили букмекерские конторы оперативно пересмотреть коэффициенты в пользу украинского выступления, об этом свидетельствуют данные с сайта eurovisionworld.com.

Кто в лидерах конкурса

Главным фаворитом на победу остается Финляндия с вероятностью победы в 40%. Следом за ней идут Австралия (26%) и Болгария (7%).

Отметим, что сейчас продолжается голосование, поэтому финальные результаты могут принести еще немало приятных сюрпризов для украинских еврофанов.

Leléka вышла на сцену гранд-финала вместе с бандуристом Ярославом Джусем под номером 7 с песней Ridnym. Платье артистке разработала дизайнер Лилия Литковская. Номер на конкурсе обошелся примерно в 290 тысяч долларов. Как все прошло, — читайте в материале Фокуса.

16 мая в Вене проходит грандиозный финал 70-го песенного конкурса Евровидение. За хрустальный микрофон и право привезти конкурс в свою страну в следующем году соревнуются представители 25 государств. Открыла шоу Дания, а закрывать — представительница Австрии, которая в этом году принимает конкурс.