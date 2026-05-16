Leléka спела идеально в финале Евровидения и закричала "Слава Украине" (фото)

В субботу, 16 мая, в Вене (Австрия) проходит финал песенного конкурса Евровидение 2026. На главную сцену выйдут представители 25 стран, в частности уже выступила представительница Украины.

Leléka вышла на сцену гранд-финала вместе с бандуристом Ярославом Джусем под номером 7 с песней Ridnym. Платье для артистки разработала дизайнер Лилия Литковская. Номер на конкурсе обошелся примерно в 290 тысяч долларов. Как все прошло, — читайте в материале Фокуса.

Выступление довело до слез

Представительница Украины спела песню Ridnym, растрогав до слез и телезрителей, и аудиторию в зале. Постановка номера очень трогательная в синих и оранжевых тонах, с использованием движущихся штор, а также на сцене впервые за всю историю появляется украинский музыкальный инструмент — бандура.

Leléka на Евровидении в Вене, Австрия Фото: EBU

Сначала певица идет по белой дорожке к бандуристу, далее появляются две шторы, впоследствии они обрываются. Второй куплет артистка вытягивает на фоне вихря. Еще четыре шторы падают во время самой длинной ноты, а цвета сцены становятся ярко-оранжевыми.

Впечатления с места событий

"Энергетика бешеная, зал очень поддерживал Украину. Некоторые люди стоят заплаканные. Поклонники артистки традиционно волнуются за фирменную длинную ноту Leléka. Было очень атмосферно", — сообщат Фокусу зрители с места событий.

Leléka вышла на сцену с бандуристом Ярославом Джусем Фото: EBU

После выступления украинки зал взорвался аплодисментами. Певица спела идеально и закричала под конец: "Слава Украине!".

Украина традиционно в финале

Кстати, во втором полуфинале Евровидения 2026 Leléka сделала символическое заявление на весь мир. После выступления она сложила пальцы, продемонстрировав на камеру трезубец. Украина, как известно, за всю историю участия в песенном конкурсе всегда проходила в финал. Этот год не стал исключением.

Leléka сделала символическое заявление на весь мир Фото: EBU

По свежим прогнозам букмекеров по состоянию на 16 мая, Украине пророчат 14 место, хотя до этого было 12, а еще раньше представительница Украины входила в топ 10, но после репетиций и полуфиналов ситуация изменилась.

16 мая в 22:00 в Вене состоится грандиозный финал 70-го песенного конкурса Евровидение. За хрустальный микрофон и право привезти конкурс в свою страну в следующем году будут соревноваться представители 25 государств. Открывать шоу будет Дания, а закрывать — представительница Австрии, которая в этом году принимает конкурс.