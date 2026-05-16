Leléka заспівала ідеально у фіналі Євробачення й закричала "Слава Україні" (фото)

У суботу, 16 травня, у Відні (Австрія) проходить фінал пісенного конкурсу Євробачення 2026. На головну сцену вийдуть представники 25 країн, зокрема вже виступила представниця України.

Leléka вийшла на сцену гранд-фіналу разом з бандуристом Ярославом Джусем під номером 7 із піснею Ridnym. Сукню артистці розробила дизайнерка Лілія Літковська. Номер на конкурсі обійшовся приблизно в 290 тисяч доларів. Як все минуло, — читайте у матеріалі Фокусу.

Виступ довів до сліз

Представниця України заспівала пісню Ridnym, зворушивши до сліз і телеглядачів, і аудиторію в залі. Постановка номера дуже зворушлива у синіх та помаранчевих тонах, з використанням рухомих штор, а також на сцені вперше за всю історію з’являється український музичний інструмент – бандура.

Leléka на Євробаченні у Відні, Австрія Фото: EBU

Спочатку співачка йде білою доріжкою до бандуриста, далі з’являються дві штори, згодом вони обриваються. Другий куплет артистка витягує на тлі вихору. Ще чотири штори падають під час найдовшої ноти, а кольори сцени стають яскраво-помаранчевими.

Враження з місця подій

"Енергетика шалена, зал дуже підтримував Україну. Деякі люди стоять заплакані. Шанувальники артистки традиційно хвилюються за фірмову довгу ноту Leléka. Було дуже атмосферно", — повідомлять Фокусу глядачі з місця подій.

Leléka вийшла на сцену з бандуристом Ярославом Джусем Фото: EBU

Після виступу українки зал вибухнув аплодисментами. Співачка заспівала ідеально й закричала на завершення "Слава Україні!".

Україна традиційно у фіналі

До речі, у другому півфіналі Євробачення 2026 Leléka зробила символічну заяву на весь світ. Після виступу вона склала пальці, продемонструвавши на камеру тризуб. Україна, як відомо, за всю історію участі в пісенному конкурсі завжди проходила у фінал. Цей рік не став винятком.

Leléka зробила символічну заяву на весь світ Фото: EBU

За свіжими прогнозами букмекерів станом на 16 травня, Україні пророкують 14 місце, хоча до цього було 12, а ще раніше представниця України входила в топ 10, але після репетицій та півфіналів ситуація змінилась.

16 травня о 22:00 у Відні відбудеться грандіозний фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. За кришталевий мікрофон та право привезти конкурс до своєї країни наступного року змагатимуться представники 25 держав. Відкриватиме шоу Данія, а закриватиме — представниця Австрії, яка цьогоріч приймає конкурс.