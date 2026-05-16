Leléka різко піднялась у рейтингу переможців після ідеального виступу у фіналі Євробачення

Після яскравого виступу у гранд-фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2026 представниця України Leléka з піснею "Ridnym", стрімко піднялася в рейтингах букмекерів. Наразі наша країна покращила свої позиції й посідає 12-те місце у списку потенційних переможців.

До виходу на головну сцену у Відні аналітики пророкували Україні лише 14-ту сходинку. Проте емоційне виконання та потужний етнічний вайб номера змусили букмекерські контори оперативно переглянути коефіцієнти на користь українського виступу, про це свідчать дані з сайту eurovisionworld.com.

Хто в лідерах конкурсу

Головним фаворитом на перемогу залишається Фінляндія з імовірністю перемоги у 40%. Слідом за нею йдуть Австралія (26%) та Болгарія (7%).

Зазначимо, що зараз триває голосування, тож фінальні результати можуть принести ще чимало приємних сюрпризів для українських єврофанів.

Leléka вийшла на сцену гранд-фіналу разом з бандуристом Ярославом Джусем під номером 7 із піснею Ridnym. Сукню артистці розробила дизайнерка Лілія Літковська. Номер на конкурсі обійшовся приблизно в 290 тисяч доларів. Як все минуло, — читайте у матеріалі Фокусу.

16 травня у Відні відбувається грандіозний фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення. За кришталевий мікрофон та право привезти конкурс до своєї країни наступного року змагаються представники 25 держав. Відкрила шоу Данія, а закриватиме — представниця Австрії, яка цьогоріч приймає конкурс.