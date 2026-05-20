Забудьте о скинни: какие джинсы стали самыми модными в 2026 году (фото)

20 мая 1873 года Леви Штраус вместе с портным Джейкобом Дэвисом получили патент на джинсы с металлическими заклепками — именно эту дату считают "днем рождения" голубых джинсов.

Фокус по этому случаю рассказывает о трех самых непроигрышных вариантах джинсов, которые всегда выглядят актуально и на которые точно стоит обратить внимание весной и летом 2026 года.

Трендовые джинсы 2026

Деним 2026 года стал менее "ультратрендовым" и более взрослым, чистым и архитектурным. В центре — прямой крой, широкие силуэты и укороченные модели. Прямые крои и модели с высокой талией не сильно отошли от классических форм, пишет Vogue.

Классические джинсы прямого кроя

Мода постоянно меняется, но что-то остается вечным. Например, классические джинсы. Подойдут практически под все.

Именно straight-leg сейчас называют "новой классикой". Это золотая середина между скинни и оверсайзом. Они визуально вытягивают силуэт, подходят почти всем типам фигуры и легко комбинируются и с кроссовками, и с жакетом.

Это "тихая роскошь" в мире денима: без агрессивной модности, но очень современно.

Классические джинсы прямого кроя

Немного широкие джинсы

Остаются главным fashion-силуэтом уже несколько сезонов. Но теперь это не просто "мешковатые" джинсы, а более структурированные модели.

Тренд идет от runway-эстетики Dior, Khaite, Celine и street style 90-х.

Немного широкие джинсы

Укороченные джинсы

Очень короткие с рваными краями уже постепенно выходят из моды — взамен приходят чистые линии и более "дорогой" на вид деним.

Укороченные джинсы

