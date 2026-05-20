Забудьте про скіні: які джинси стали наймоднішими у 2026 році (фото)

20 травня 1873 року Леві Штраус разом з кравцем Джейкобом Девісом отримали патент на джинси з металевими заклепками — саме цю дату вважають "днем народження" блакитних джинсів.

Фокус з цієї нагоди розповідає про три найбільш непрограшні варіанти джинсів, які завжди виглядають актуально та на які точно варто звернути увагу навесні та влітку 2026 року.

Трендові джинси 2026

Денім 2026 року став менш "ультратрендовим" і більш дорослим, чистим та архітектурним. У центрі — прямий крій, широкі силуети й укорочені моделі. Прямі крої та моделі з високою талією не сильно відійшли від класичних форм, пише Vogue.

Класичні джинси прямого крою

Мода постійно змінюється, але щось залишається вічним. Наприклад, класичні джинси. Підійдуть практично під все.

Саме straight-leg зараз називають "новою класикою". Це золота середина між скіні та оверсайзом. Вони візуально витягують силует, пасують майже всім типам фігури та легко комбінуються і з кросівками, і з жакетом.

Відео дня

Це "тиша розкіш" у світі деніму: без агресивної модності, але дуже сучасно.

Класичні джинси прямого крою Фото: Vogue

Трохи широкі джинси

Залишаються головним fashion-силуетом уже кілька сезонів. Але тепер це не просто “мішкуваті” джинси, а більш структуровані моделі.

Тренд іде від runway-естетики Dior, Khaite, Celine та street style 90-х.

Трохи широкі джинси Фото: Vogue

Укорочені джинси

Дуже короткі з рваними краями вже поступово виходять із моди — натомість приходять чисті лінії та більш "дорогий" на вигляд денім.

Укорочені джинси Фото: Vogue

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Цього разу головною зіркою сезону стали так звані "бабусині" джинси, які повертаються разом із трендом на зручне взуття на плоскій підошві.

Український дизайнер Андре Тан розповів про модні тренди, які знайшли нове прочитання у 2026 році.

Крім того, модельєр назвав 5 елементів гардеробу, які повинні бути в кожної модниці у 2026 році.