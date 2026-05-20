Забудьте про скіні: які джинси стали наймоднішими у 2026 році (фото)
20 травня 1873 року Леві Штраус разом з кравцем Джейкобом Девісом отримали патент на джинси з металевими заклепками — саме цю дату вважають "днем народження" блакитних джинсів.
Фокус з цієї нагоди розповідає про три найбільш непрограшні варіанти джинсів, які завжди виглядають актуально та на які точно варто звернути увагу навесні та влітку 2026 року.
Трендові джинси 2026
Денім 2026 року став менш "ультратрендовим" і більш дорослим, чистим та архітектурним. У центрі — прямий крій, широкі силуети й укорочені моделі. Прямі крої та моделі з високою талією не сильно відійшли від класичних форм, пише Vogue.
Класичні джинси прямого крою
Мода постійно змінюється, але щось залишається вічним. Наприклад, класичні джинси. Підійдуть практично під все.
Саме straight-leg зараз називають "новою класикою". Це золота середина між скіні та оверсайзом. Вони візуально витягують силует, пасують майже всім типам фігури та легко комбінуються і з кросівками, і з жакетом.
Це "тиша розкіш" у світі деніму: без агресивної модності, але дуже сучасно.
Трохи широкі джинси
Залишаються головним fashion-силуетом уже кілька сезонів. Але тепер це не просто “мішкуваті” джинси, а більш структуровані моделі.
Тренд іде від runway-естетики Dior, Khaite, Celine та street style 90-х.
Укорочені джинси
Дуже короткі з рваними краями вже поступово виходять із моди — натомість приходять чисті лінії та більш "дорогий" на вигляд денім.
