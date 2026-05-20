Известная телеведущая вернулась из Дубая в Киев и показалась в слезах (фото)

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая последние четыре года живет в ОЭА, впервые за долгое время вернулась в Украину.

Звезда после длительного проживания с мужем и сыном в Дубае вернулась в родной Киев. Ранее она говорила, что визит вызвали "срочные семейные дела", в подробности которых не вдавалась. В Instagram Василиса поделилась кадрами со слезами на разных локациях столицы.

"Киев после 4,4 лет. Слишком много впечатлений, слез еще больше", — написала Фролова.

В частности, женщина прогулялась по зеленым улочкам Киева, встретилась с близкими людьми, покаталась в метро.

В комментариях украинцы трогательно отреагировали на сообщение телеведущей: "Какие эмоции... у меня мурашки... Наш лучший на Земле Киев. И хочется "Отбой воздушной тревоги" услышать навсегда!!! Обнимаю тебя дорогая", "Скажи как дома хорошо, несмотря на все".

Где и как живет Василиса Фролова

Известная украинская телеведущая последние годы проживает в Дубае (ОАЭ). Она переехала туда еще до полномасштабной войны.

В ноябре 2024 года Василиса вышла замуж за отца своего сына, Дмитрия Котеленца, который работает в компании Warner Brothers. Вместе они воспитывают сына Родиона. Фролова рассказывала, что не исключает мысли о возвращении в Украину.

Кроме того, украинка вернулась домой после четырех лет эмиграции. Она ожидала, что ее здесь очень холодно примут, а все оказалось наоборот.