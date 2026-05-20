Відома телеведуча повернулася з Дубая в Київ і показалася в сльозах (фото)

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка останні чотири роки живе в ОЕА, уперше за тривалий час повернулася до України.

Зірка після тривалого проживання з чоловіком та сином у Дубаї повернулася до рідного Києва. Раніше вона казала, що візит спричинили "термінові сімейні справи", у подробиці яких не вдавалася. В Instagram Василіса поділилася кадрами зі сльозами на різних локаціях столиці.

Фролова повернулася в Київ

"Київ після 4,4 років. Занадто багато вражень, сліз ще більше", — написала Фролова.

Зокрема, жінка прогулялася зеленими вуличками Києва, зустрілася з близькими людьми, покаталася в метро.

У коментарях українці зворушливо відреагували на допис телеведучої: "Які емоції… у мене мурашки… Наш найкращий на Землі Київ. І хочеться "Відбій повітряної тривоги" почути назавжди!!! Обіймаю тебе дорогенька", "Скажи як вдома добре, попри все".

Відео дня

Василіса Фролова в Києві Фото: Instagram

Де та як живе Василіса Фролова

Відома українська телеведуча останні роки проживає в Дубаї (ОАЕ). Вона переїхала туди ще до повномасштабної війни.

У листопаді 2024 року Василіса вийшла заміж за батька свого сина, Дмитра Котеленця, який працює у компанії Warner Brothers. Разом вони виховують сина Родіона. Фролова розповідала, що не відкидає думки про повернення в Україну.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

47-річна Василіса Фролова продемонструвала струнку фігуру в купальнику під час відпочинку в Індії.

Українська телеведуча, яка проживає в ОАЕ, поділилася подробицями атаки на країну з боку Ірану.

Крім того, українка повернулася додому після чотирьох років еміграції. Вона очікувала, що її тут дуже холодно приймуть, а все виявилося навпаки.