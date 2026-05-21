"Без слез говорить трудно": украинка эмоционально высказалась о переселенцах (видео)

Украинка по имени Юлианна родом из Харьковской области сейчас живет в Ивано-Франковске. Еще в 2008 году она вышла замуж и переехала в Черновцы.

Женщине болит за свой дом и всех украинских переселенцев. Об этом она рассказала в TikTok.

Украинка рассказала о переселенцах

"Когда я слышу очередную историю о переселенцах, она никогда меня не оставляет равнодушной. Я не переселенка только по той простой причине, что когда-то в 2008 году я вышла замуж в Черновцы. И переехала из Харькова в Черновцы. Уже восьмой год я живу в Ивано-Франковске, но если бы когда-то так не произошло, я не знаю, где бы я была сейчас и как бы сложилась моя судьба с одним чемоданом", — говорит Юлианна.

А ее мама уже три года имеет статус ВПО.

"И она переселенка. Она беженка. Но она хороший человек. Многие мои земляки, друзья, родственники тоже переселенцы. Ну так случилось, что мы родились в Харьковской области. Я так подозреваю, что есть переселенцы, которые не жалеют, что так случилось. Я, например, не бывает у меня ни одного дня, ни утра, ни вечера, чтобы я не думала о своей родине, о Купянском районе, поселке Ковшаровка. Без слез говорить очень трудно. Меня, наверное, поймут только те, кто пережили и переживают такие эмоции и такую боль", — отметила украинка.

По словам Юлианны, ее мама приезжала бы в гости в Ивано-Франковск, но точно не хотела бы там жить.

"Какой бы этот город не был прекрасный. Или любой другой город, который принял беженцев наших. Вы знаете, моя мама так хочет домой, в свою квартиру, на свою дачу. Человек имел все", — говорит женщина.

Юлианна считает, что перед тем, как обвинять в чем-то переселенцев, на одну секунду надо поставить себя на их место.

Реакция сети

В комментариях украинцы поделились своим мучительным опытом:

"У меня слезы от вашего рассказа, я из Бахмута! Как хочется домой!"

"Я не переселенка. Я из Ивано-Франковской области. Но читаю комментарии людей, которые хотят домой, а к сожалению туда уже не вернутся, я плачу, потому что на мгновение представляю, что я на чужбине и дороги назад в родной дом нет".

"Я из Купянск-Узлового. Мы с вами рядом. Я тоже хочу домой. Очень хочу домой. Но, к сожалению, я больше туда не вернусь, потому что дома нет от слова совсем. Сейчас живу в Харькове. Но это не мое. Харьков хороший. Но дом есть дом".

"Я из Луганска, уже 12 лет чувствую себя бездомным. Сейчас в Тернополе, принимают очень хорошо, никаких проблем, но".

